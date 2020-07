EXKLUZIVNĚ: Karanténa v Melbourne? Zapříčinil ji pohlavní styk s nakaženými. Lidi trápí i ekonomika, říká pro EZ Kinda

Nákaza přišla od těch, kteří ji měli zabránit a chovali se nezodpovědně. Druhé nejlidnatnější město v Austrálii Melbourne úpí pod náporem koronaviru, a proto je uvrženo už do druhé karantény. Denně hlásí hlavní město státu Victorie kolem čtyři sta nakažených . „Melbournčané se zlobí na premiéra státu Victorie Daniela Andrewse, který odmítl nabídku federální vlády, že střežení lidí, kteří se vrátili ze zámoří a museli do karantény v zajištěných hotelech, zajistí armáda. Místo ní Andrews povolal soukromou bezpečnostní službu, jež neměla dostatečné kapacity, a proto posílila o pracovníky bez výcviku a tréninku. A navíc se chovali nezodpovědně, protože s lidmi, co nesměli vycházet kvůli podezření na nákazu, měli sex a tím infekční onemocnění covid-19 rozšířili a roznesli po celém Melbourne,“ tvrdí v obsáhlém exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz Čechoaustralan Milan Kinda.

Rodina pražského rodáka zatím onemocnění covid-19 odolává, stejně jako její přátelé. Realitní makléř měl ale strach o přítelkyni svého syna Deana. „Pracuje momentálně na nemocničním oddělení, kde leží pacienti s koronavirem a nyní bydlí u nás doma. Po jedné ze směn jí bylo trochu špatně, tak si udělala test. Poté jsme čekali na výsledek a musím říci, že jsme všichni byli velice napjatí, jaký bude verdikt. Díky bohu test byl negativní a my jsme si mohli oddychnout,“ uleví si Kinda, který do Austrálie přiletěl v roce 1991 v rámci programu, který měl za cíl slučování odloučených rodin. „Moje rodiče se rozvedli, když mně bylo asi deset měsíců a můj otec utekl před komunisty do Austrálie ve věku mých osmi letech. Táta překročil hranice ilegálně, a to z Jugoslávie do Rakouska. V roce 1979 přiletěl do Melbourne, kde mu v začátcích pomáhal strýc, bratr mého dědy, který zde žil už od roku 1949,“ vysvětluje, proč zakotvil ve státu Victorie, v němž žije téměř šest a půl milionů obyvatel, zatímco jen v Melbourne bydlí téměř pět milionů občanů.

Kinda, který s rodinou bydlí v Templestowe vzdáleného vzdušnou čárou asi deset kilometrů od centra v Melbourne, si moc dobře uvědomuje, že koronavirus bude mít velký vliv na australskou ekonomiku, která se poprvé od roku 1991 ocitne v recesi, za níž mohou i ničivé požáry z přelomu roku. „I když federální vláda se snaží podnikatele podporovat, mnoho firem zkrachuje,“ předvídá. Tíživá situace panuje například v letecké dopravě, což muž, který má od roku 1994 australské občanství, pociťuje osobně, neboť jeho dcera Rose je letuška. „Bohužel Jetstar, u nichž je Rose zaměstnaná, provozuje jenom asi deset procent letu oproti normálnímu provozu. Většina zaměstnanců, kterých je deset tisíc, jsou včetně Rose už od března doma a od vlády dostávají podporu,“ povzdychne si Kinda, který si české občanství ponechal, ale pas má jen australský.

Velkým problémem je, že hranice mezi dvěma nejlidnatnějšími státy Victorií a Novým Jižním Walesem je kvůli infekčnímu onemocnění uzavřena, což se naposledy stalo před sto lety. „Samozřejmě, že i tato skutečnost má vliv na leteckou dopravu, protože linka Melbourne - Sydney je nejrušnější, nejvytíženější letecká trasa na světě, a tak je to pro aerolinky velký problém, když se nelétá,“ nastiňuje tvrdou realitu Milan Kinda, který se domnívá, že situace ohledně covidu-19 jen tak neskončí. „Potrvá až do té doby, dokud nebude vynalezena účinná vakcína.“

ZA ABSENCI ROUŠEK I NEPOVOLENÝ VÝJEZD HROZÍ POKUTY

Pane Kindo, nakazil se někdo z vaší rodiny covidem – 19 anebo někdo z vašich přátel?

Naštěstí nikdo z mé rodiny nakažen není. Měli jsme trochu obavy minulý týden, protože přítelkyně mého syna je zdravotní sestra a pracuje momentálně na nemocničním oddělení, kde leží pacienti s koronavirem a nyní bydlí u nás doma. Po jedné ze směn jí bylo trochu špatně, tak si udělala test. Poté jsme čekali na výsledek a musím říci, že jsme všichni byli velice napjatí, jaký bude verdikt. Díky bohu test byl negativní a my jsme si mohli oddychnout. Osobně nikoho, kdo je nebo byl nakažen, v Melbourne neznám.

Jaká situace panuje nyní v pětimilionovém Melbourne, které je už tři týdny v karanténě ohledně onemocnění covid-19 a jak obyvatelé snášejí nastalou situaci? Jen zmíním, že karanténa byla vyhlášena na šest neděl, a tak se právě nacházíte v polovině. Bylo opravdu nutné ji vyhlásit na tak dlouho dobu?

Myslím, že až na několik výjimek to lidé berou docela dobře. Panuje tu dost klid, žádné dopravní zácpy na silnicích a lidé jsou většinou doma. Od minulé středy je povinné nosit masku, tedy roušku či respirátor. Při první březnové karanténě taková opatření neexistovala a nyní toto nařízení respektuje tak 99 procent veřejnosti. Nerespektování nařízení vyjde draho. Pokud nemáte ústenku, dostanete pokutu 200 australských dolarů (3208 Kč). Jedině, kdo nemusí mít ochranné pomůcky, jsou děti mladší 12 let a výjimku mají i lidé s nějakým závažným zdravotním problémem. Další restrikcí je, že na silnicích, kterou vedou z metropolitní oblasti Melbourne jsou kontrolní stanoviště, check points, kde vás policie a armáda hned zastaví. Pokud nemáte pádný důvod město opustit, ven vás nepustí. A ještě vám hrozí finanční postih ve výši 1 650 australských dolarů (téměř 26 500 Kč). Co se týče šestitýdenní karantény, tak tu vyhlásil ministr zdravotnictví z důvodu, aby nemocní neochromili zdejší nemocnice a zároveň se zde klade důraz na inkubační dobu, během níž se virus může objevit. Podle toho, jak se situace vyvíjí, odhaduji, že karanténa může být ještě delší než původně stanovených šest neděl.

Kritici premiéra australského státu Victoria Daniela Andrewse mu vyčítají, že jeho vláda nyní zavedla opatření v souvislosti s uzavřením města okamžitě bez předchozího varování? Jaký je váš názor, směřuje i vaše zloba na hlavu šéfa kabinetu státu Victoria, jehož je Melbourne hlavním městem?

Já se se zmíněnou kritikou neztotožňuji a podle mého soudu nebyla vyhlášena bez varování. Co se lidem nelibí, je spíš skutečnost, jak vláda nakládala s lidmi v karanténě, kteří přiletěli ze zamoří. Kdokoli se odsud vrátil, musel na čtrnáct dní do hotelu do karantény. Vláda toto vše hradila, a protože se lidem nedá věřit, najali si bezpečnostní security, aby hotely, kde byli lidé ze zámoří, hlídala. Federální vláda nabídla státu Victoria armádu, aby vše zaštiťovala, ale Andrews návrh odmítl a místo toho najal soukromou firmu. Ovšem ta neměla dost lidí, tak začali najímat pracovníky bez jakékoli praxe a i tréninku, aby střežili možné nakažené v karanténě. Bohužel někteří členové security guards měli sex s lidmi z uzavření a pak nákazu covid-19 rozšířili a roznesli po Melbourne. Za co ale tady premiér Andrews sklízí největší kritiku, je jeho rozhodnutí, že ve Victorii takzvaně zcela vypnul byznys. Mnozí si myslí, že tento přístup je přehnaný a že to zničí naši ekonomii, což bude horší než Covid. Veřejnost dala premiérovi přezdívku „Chairman Dan”, tedy předseda Dan, a to podle „Chairman Mao.“ (Mao Ce-tung byl předsedou Ústředního výboru komunistické strany Číny v letech 1945-1976 – pozn red.)

Snaží se vašemu regionu nějak pomáhat federální vláda ministerského předsedy Scotta Morrisona? Ptám se proto, že když na začátku vašeho léta vypukly v zemi požáry, odjel na dovolenou, což někteří nesli dost nelibě. Nehodlá si právě nyní vylepšit svůj mediální obraz či renomé?

Osobně si myslím, že ministerský předseda Austrálie Scott Morrison dělá vše, co může, a národ si na něj nemůže stěžovat. Federální vláda nám poslala na pomoc armádu a také udělala program podporu pro nezaměstnané. Jinak se ale na zprávy příliš moc nedívám, protože si nechci kazit náladu, ale určitě lidé na federálního premiéra moc nelamentují.

SOUČASNÁ OPATŘENÍ BRZDÍ SEZONNÍ NÁSTUP CHŘIPKY

K případným ekonomickým dopadům se během rozhovoru ještě dostaneme. Nyní se chci zeptat na úplný začátek druhé karantény. V některých částech města ale byla na začátku měsíce vyhlášena absolutní karanténa, jedná se konkrétně o deset bytových budov ve čtvrtích Flemington a Severní Melbourne. Tamní lidé si stěžovali na hlad, neboť si ani nemohli nakoupit, za dveře dostali zmražené jídlo, ale nikdo je na ně neupozornil, a tak když obyvatelé otevřeli dveře, bylo nepoužitelné, ženy sháněly po sousedech mléko pro malé děti. Udělala vláda státu Victoria v tomto směru nějaký pokrok, už se popsaný stav zlepšil? A zakládají se tyto historky vůbec na pravdě?

Předně musím říci, že vámi zmíněné domy vlastní vláda a bydlí v nich chudí lidé, kteří jsou většinou na podpoře anebo se jedná o nové imigranty. Právě v těchto bytovkách vypuklo jedno z ohnisek viru, a tak tito obyvatelé byli hlídání policií a nikdo nesměl vycházet ven a ani dovnitř na návštěvu. Vláda všem dala jídlo a vše ostatní,co lidé potřebovali, protože, jak už jsem řekl, neměli dovoleno opouštět byty. Informaci o tom, že by si někdo stěžoval, anebo že by se vláda nepostarala o obyvatele těchto domů, jsem opravdu neslyšel. Podle mě se jedná o fabulaci. Jinak musím říci, že tento zákaz už neplatí a lidé z těchto těchto domů mohou ven jako každý jiný obyvatel Melbourne, jestliže mají k tomu příčinu. Těmi důvody je cesta do práce, pokud nemůže pracovat z domova, dále si můžete jít nakoupit, zacvičit a nebo se postarat o někoho, kdo není soběstačný. Jedině to jsou čtyři důvody, proč můžete opustit dům v celém Melbourne.

Jaká jsou nyní v Melbourne čísla ohledně nemocných?

Statistika nakažených ohledně covidu-19 se pohybuje okolo 400 lidí denně v průměru. Rovněž se testuje daleko více než předtím, a tak samozřejmě bude nakažených přibývat. Většina lidí, co umírají na koronavirus, jsou v domovech důchodců, a to ve věku od sedmdesáti do devadesáti let. Právě domovy seniorů jsou ohniskem nákazy a nyní se v nich řeší, aby byl zajištěný dostatek zaměstnanců, kteří by se starali o staré a nemohoucí pacienty.

Pomáhá současná karanténa zmírnit šíření nákazy?

Myslím si, že restrikce pomáhají. Ale rovněž se domnívám, že tento boj se nedá vyhrát, a to do té doby než bude vynalezena vakcína. Další věcí, proč si myslím, že ta opatření zabírají, je, že případy normální chřipky jsou nyní velice nízké a malé, i když nyní máme sezonu, kdy obvykle útočí chřipkové onemocnění. Restrikce případnou chřipkovou epidemii brzdí.

ZAVŘENÉ OBCHODY, CHODCI SE SOBĚ OBLOUKEM VYHÝBAJÍ

Jak je na tom vaše rodina se zásobami jídla a v jakém režimu nyní žijete?

Vůbec nic nám neschází. Na rozdíl od první karantény, kdy občané bláznili a vykupovali i toaletní papír, nyní žádný chaos a zmatek nevypukl. Obchody jsou plné a nikomu nic nechybí. Restaurace prodávají jídlo z okének v režimu take away, tedy vezmi a jdi. Ale něco mně přece jen chybí. Moc rád jezdím do přírody kempovat, což se nyní samozřejmě nesmí. A právě tyto výlety mně moc chybí, ale nedá se nic dělat.

V čem je nynější karanténa města odlišná od té první, která byla letos v březnu?

Jak už jsem říkal, obyvatelé Melbourne o moc více bláznili a vykupovali obchody, což už se teď neděje. Největší rozdíl je v tom, že musíme nosit masky, tedy roušky, a armáda má kontrolní stanoviště na výjezdech z Melbourne. Další novinkou je, že předtím byla postižená celá Austrálie, zatímco nyní se problém týká jen části státu Victorie. A dalším důležitým rozdílem je, že lidé nyní berou současnou situaci více než předtím. Také si myslím, že to Melbournčané berou více vážně než předtím. Když třeba jdete po ulici, tak se ostatní sobě navzájem vyhnou obloukem. Co je ale shodné, stejně jako při první karanténě tak i nyní nemohou lidé cestovat na víkendové chaty.

Opustit hranice uzavřené metropolitní oblasti můžete, jak už jste zmiňoval, jen pro případ nákupu potravin či dalších nezbytných záležitostí, návštěvy lékaře, péče o blízkou osobu a práce či studia, pokud nelze pracovat či se učit doma. Nelezou takto dlouho trvající opatření už některým občanům na nervy, neobjevily se nějaké protesty?

Vyjet můžete asi jenom tehdy, když pracujete na druhé straně hranice anebo když se staráte o někoho jiného, kdo není soběstačný. Nakupovat ven z této oblasti vás asi nepustí, nezkoušel jsem to. Většina lidí to naprosto respektuje, ale bohužel se najdou i tací, kteří tvrdí, že jim vláda omezuje svobodu, ale to jsou naštěstí jen výjimky. Potom nastávají třeba takové situace, že neukáznění chtějí jít do obchodu bez roušky, a když je dovnitř nechtějí pustit, tak protestují. Drtivá většina lidí si o nich myslí, že jsou sobečtí a nemají to v hlavě v pořádku.

Lze říci, že se v Melbourne, kde nyní jako na celé Jižní polokouli panuje zima, zastavil život? Jak to vypadá v ulicích? Chodí lidé do práce anebo využívají home office?

Hodně lidí pracuje z domova, včetně mě. Do kanceláře zajdu jenom někdy, když už něco nutně potřebuji vyřídit a nesnese to odkladu. Dlouho se ale ve firmě nikdy nezdržím. Na silnicích panuje malý provoz a hodně dětí nechodí do školy. Hodně obchodů je také zavřených.

TRH S PRONÁJMY BYTŮ PŘESTAL ÚPLNĚ EXISTOVAT

Je asi zřejmé, že současná opatření se promítnou do ekonomiky, kterou kromě covidu-19 zatížily už i zmíněné požáry. Austrálie se poprvé od roku 1991 dostane do recese. Probíhají i u Vás nějaké záchranné ekonomické balíčky pro podnikatele, když například restaurace smějí prodávat jídlo a pití jen přes okénko a některé služby jako salóny krásy jsou teď uzavřeny?

Nějaká krize z toho určitě pramenit bude. Vláda platí firmám peníze, aby nemusely propouštět zaměstnance a ti, co museli být propuštěni, také dostávají podporu. Toto mělo skončit v září, ale bude to prodlouženo v menším rozsahu, a to až do nového roku. Bohužel i přes tyto záchranné ekonomické akce hodně firem asi zkrachuje. V Melbourne máme hodně studentů ze zámoří, z nichž má město profit. Bohužel teď sem nesmí, takže univerzity budou mít také velké problémy.

Vy pracujete jako makléř, jaká je nyní situace na trhu s nemovitostmi? Nemáte strach o svou budoucnost?

O budoucnost v mé branži se neobávám. Nemovitosti se budou prodávat, ať krize bude anebo nikoli. Trh s nemovitostmi v Melbourne moc nespadl. Horší je situace s trhem nemovitostí ohledně pronájmů. Ten je koronavirem moc postižen, protože hodně mladých lidí se nastěhovalo zpátky k rodičům, ubytování Airbnb se nedá provozovat vůbec a hodně studentů ze zámoří sem nesmí, jak už jsem podotkl.

Má obavy vaše žena Wendy, která vlastní stavební firmu a váš syn Dean u ní pracuje. Řešíte doma s rodinou hodně, co vás v budoucnosti čeká?

Stavebnictví zatím žádné problémy nemá, musím to zaťukat. Dean pracuje osm až deset hodin denně a práce mají stále dost. A tak zatím otázku kolem financí nemusíme řešit. Ovšem podotýkám zatím, člověk nikdy neví, co může přijít.

NA NEJVYTÍŽENĚJŠÍ LETECKÉ TRASE SVĚTA SE NELÉTÁ

Jak se současná situace odráží do práce Vaší dcery Rose, která má pilotní licenci a pracuje jako letuška u společnosti Jetstar. Zřejmě se nyní i méně létá, když je uzavřena hranice států Victoria s Novým Jižním Walesem, jehož metropolí je Sydney? Jen připomenu, že australské úřady kvůli pandemii covidu-19 poprvé po zhruba 100 letech uzavřely hranici mezi těmito dvěma nejlidnatějšími státy.

Bohužel Jetstar provozuje jenom asi deset procent letů oproti normálnímu provozu. Většina zaměstnanců, kterých je deset tisíc, jsou včetně naší dcery Rose už od března doma a od vlády dostávají podporu. Qantas, který vlastní Jetstar, nedávno propustil šest tisíc zaměstnanců a všechny Air bus A380 jsou uzemněné. Jinak linka Melbourne - Sydney je nejrušnější, nejvytíženější letecká trasa na světě, a tak je to pro aerolinky velký problém, když se nelétá.

Je vůbec možné se nyní do Sydney dostat? Co když tam někdo z Melbourne má část rodiny, jak se to řeší?

Určitě to jde, jestliže v Sydney třeba máte rodiče a musíte se o ně starat. Potom vás za nimi snad pustí. Musíte ale počítat s tím, že budete muset čtrnáct dní strávit v karanténě doma a nesmíte ani na krok ven. Autem se z Melbourne do Sydney dá dojet asi za devět hodin.

Jste v kontaktu s ostatními Čechy či Slováky, kteří žijí v Melbourne?

Samozřejmě, že mám zde české a slovenské kamarády a s touto komunitou se stýkám. Nyní jsme ale společně v kontaktu jen přes telefon.

Sledujete situaci kolem koronaviru i pro vás v daleké České republice, kde žije vaše maminka?

O tom nepochybujte a vše, co se děje ohledně covidu-19 v České republice bedlivě přes internet sleduji. A je jasné, že mám o maminku starost, protože je už ve věku, kdy by eventuální nákaza mohla být pro ni velice nebezpečná. Jsem rád, že se v Čechách podařilo pandemii udržet jakžtakž pod kontrolou ve srovnání s jinými evropskými státy jako je Itálie či Španělsko.

K Melbourne neodmyslitelně patří lednový tenisový grandslam Australian Open? Myslíte si, že se příští rok v Melbourne Parku odehraje anebo bude muset být zrušen? Jistě tuto možnost australská média na svých stránkách probírají, neboť turnaj je sledovaný i po společenské stránce a přináší městu peníze.

Bohužel je možné, že turnaj v roce 2021 bude zrušen. Nešlo by o první globální sportovní akci, o níž by město přišlo. Už letos se v Melbourne nejela Velká cena Austrálie, která se tradičně koná v březnu. Všechny fotbalové týmy z Victorie se přemístily do jiných států, aby mohly hrát. Zatím se předpokládá, že hranice do Austrálie budou zavřené, a to až do začátku příštího roku. Záleží, jak to celé bude pokračovat a vyvíjet se. Držme si všichni palce.