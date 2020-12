Indická firma podala žádost o výrobu vakcíny AstraZeneca

"Jak jsme slíbili, před koncem roku 2020, Serum Institute of India požádal o povolení nouzového použití první vakcíny vyrobené v Indii, COVISHIELD. Zachrání to nespočet životů," napsal na twitteru generální ředitel a majitel SII Adar Poonawalla. SII je podle objemu největším výrobcem vakcín na světě, píše agentura AFP.

As promised, before the end of 2020, @SerumInstIndia has applied for emergency use authorisation for the first made-in-India vaccine, COVISHIELD. This will save countless lives, and I thank the Government of India and Sri @narendramodi ji for their invaluable support.