Jak je na tom Kimovo letectvo? Slova historika Severokorejce nepotěší

Kavalerie vehiklů

Spolu s modernizací ozbrojených sil Severní Korea často odmítá dlouhodobá západní tvrzení o úpadku své armády, uvádí Episkopos. Deklaruje, že severokorejské vzdušné síly ovšem představují "rozpadající se kavalerii vehiklů", která má mizivou bojovou hodnotu a ta se v dohledné době zřejmě nikterak nezvýší.

Za zřejmě nejvíce zarážející rys severokorejského letectva označuje historik jeho velikost. Nastiňuje, že vzdušné síly KLDR čítají na 1.650 strojů, z nichž 800 tvoří bojové letouny.

"Ale velikost severokorejských vzdušných sil zakrývá hojné kvalitativní nedostatky," píše Episkopos. Upozorňuje, že téměř veškerý letecký park tvoří stroje ze 60. let v různé fázi technického rozkladu, včetně stovky čínských variant sovětských stíhaček MiG-17, MiG-19 a MiG-21, označovaných jako Šen-jang F-5, Šen-jang J-6 a Čcheng-tu J-7.

Typy F-5 a J-6 čínské letectvo vyřadilo již na začátku 90. let a ve službě má pouze malý počet modernizovaných J-7E, poukazuje autor komentáře. Deklaruje, že pokud přijmeme odvážný předpoklad, že tyto desítky let staré stroje jsou plně operativní navzdory enormním nákladům na údržbu tak velké archaické flotily, je odůvodněné domnívat se, že Severní Korea nedisponuje dostatečným počtem pilotů, kteří by mohli najednou vzlétnou s velkým počtem letounů.

Často přehlíženým důsledkem mezinárodních sankcí vůči Severní Koreji je totiž chronický nedostatek pohonných hmot, který komplikuje naplnění příslušného počtu letových hodin potřebných k výcviku schopného regimentu stíhacích pilotů, konstatuje historik.

Integrálním problémem severokorejského letectva je také technická realita, uvádí Episkopos. Vysvětluje, že zmíněné letouny jsou silně zastaralé a nehodí se pro věk elektronického boje a moderních protivzdušných obranných systémů.

Potrava pro rakety

"V jakékoliv vzdušné bitvě v japonském či jihokorejském vzdušném prostoru by nedostatek soudobých stealth, zaměřovacích a průnikových vlastností učinil z F-5, J-7 a J-6 víceméně potravu pro střely AIM-120 AMRAAM a Patriot Pac-3," ujišťuje historik. Domnívá se, že jediným jejich přínosem na bojišti by mohlo být zaměstnání protivzdušné obrany, ale není jasné, zda má severokorejské letectvo kapacity, aby mohlo vyslat souběžně dostatečný počet těchto strojů k výraznějšímu zaneprázdnění nepřítele.

Nejlepšími stroji, kterými severokorejské vzdušné síly disponují, je 18 stíhačů pro vybudování vzdušné nadvlády MiG-29 a zhruba pět desítek víceúčelových letounů tohoto typu, konstatuje Episkopos. Dodává, že ty sic mohou být nasazeny k jistým hlídkovým a záchytným misím, ale jedná se o letadla s kořeny v 70. letech, které neobstojí tváří v tvář sofistikované, víceprvkové protivzdušné obraně budované Japonskem a Jižní Koreou v posledních dekádách.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Japonsko a Jižní Korea navíc pokračují v nákupu nezanedbatelného množství amerických strojů F-35 i ambiciózním vývoji vlastních letounů, což dále rozšiřuje propast mezi Severní Koreou a jejími regionálními protivníky do takové míry, že ji Pchjongjang nedokáže překonat, tvrdí autor komentáře. Dodává, že severokorejské letectvo nezvratně zastaralo a nevypadá to, že by s tím Pchjongjang hodlal cokoliv dělat.

Severokorejský zbrojní průmysl místo toho vynakládá své skromné zdroje na hrstku projektů, o kterých soudí, že mají z vojenského hlediska největší návratnost investic, tedy důvěryhodné jaderné odstrašení, ponorkovou flotilu schopnou překonat jihokorejskou obranu a salvy modernizovaných raket krátkého dosahu, nastiňuje Episkopos. Zdůrazňuje, že KLDR sleduje doktrínu modernizace armády, která v zásadě nepotřebuje letectvo ohrožující sousedy země, ale spoléhá na schopnost vést odvetný úder.

V důsledku by tak vyřazení většiny strojů severokorejských vzdušných sil ze služby mohlo přinést armádě mnoho užitečného materiálu a výraznou úsporu prostředků na údržbu, domnívá se historik. Podotýká, že existují náznaky, že Pchjongjang začal podnikat jisté kroky tímto směrem, avšak izolovanost země neumožňuje posoudit, o jak rozsáhlý program se ve skutečnosti jedná.