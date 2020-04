Japonsko se řítí do problému. S počtem nakažených rostou i politické spory

Metropole Tokio od dnešního dne uzavřela řadu podniků po dobu trvání stavu nouze, který vláda vyhlásila v úterý v sedmi prefekturách. Guvernérka prefektury Tokio Juriko Koikeová chtěla opatření zavést již dříve a ve větší míře. Dostala se však do sporu s premiérem Šinzóem Abem, který se obává možných dopadů na japonskou ekonomiku, která má již nyní nakročeno k recesi. Řada lidí se proto domnívá, že vláda upřednostňuje stav ekonomiky před zdravím obyvatel, napsala Reuters. Japonsko eviduje 112 obětí nemoci covid-19.

"Myslela jsem, že guvernéři dostanou pravomoci na úrovni šéfů, ale připadám si spíše jako střední management," vyjádřila Koikeová před reportéry svou frustraci ohledně zásahů vlády do rozhodování na úrovni jednotlivých prefektur.

Podle japonských médií vyhlásila vlastní stav nouze prefektura Aiči, kde sídlí jedna z největších automobilek na světě Toyota. Prefektura Gifu se k podobnému kroku chystá. Prefektura Kjóto požádala, aby ji vláda zahrnula do celostátního stavu nouze a starosta stejnojmenného starobylého hlavního města vyzval turisty, aby odložili svoje plánované návštěvy.

Kritici tvrdí, že Abeho neochota nařídit podnikům, aby zavřely, zmaří jeho vlastní cíl omezit mezilidské kontakty o 80 procent, což by mělo zamezit nekontrolovatelnému šíření nákazy.

Koikeová již dříve varovala, že Tokio v případě prudkého růstu nových případů "úplně uzavře". Japonské právo však neumožňuje pokutovat občany, kteří by porušili zákaz vycházení, nebo obchody, jež by zůstaly přes vyhlášení restriktivních opatření otevřené. Koikeová by chtěla motivovat podniky k zavření příslibem vládní finanční podpory, Abe však již dříve prohlásil, že takové výdaje nehodlá financovat ze státní kasy. Tokio dnes oznámilo rekordních 190 nově nakažených za jeden den, koronavirus se tam prokázal už u více než 1700 lidí.

K zesílení ochranných opatření dnes Japonsko vyzval také koordinátor krizové pomoci ze Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan. Země totiž podle něj na několika místech včetně prefektury Tokio zaznamenala pacienty, u nichž není jasné, od koho se nakazili. To bývá známkou toho, že šíření nákazy v zemi není pod kontrolou. Ačkoliv se místní úřady původce nákazy snaží najít, měly by podle Ryana na některých místech omezení pohybu obyvatel preventivně zpřísnit.

Japonská asociace sumó oznámila, že se koronavirem nakazil první zápasník. Jeho jméno neuvedla, jedná se však o muže z nižších soutěží. Asociace nyní hledá všechny, s nimiž nakažený přišel do styku. Již dříve musela pořádat několik velkých turnajů bez přítomnosti diváků a další posunout, dnes oznámený nález by mohl situaci v tomto tradičním sportu ještě více zkomplikovat, napsala agentur Kjódó.