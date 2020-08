Jižní Korea nařídila stávkujícím lékařům návrat do práce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zdravotnické úřady v Jižní Koreji dnes nařídily tisícovkám stávkujících lékařů, aby se vrátili do práce. Země dnes už 13. den v řadě zaznamenala trojciferný denní nárůst počtu koronavirových případů. Jihokorejský ministr zdravotnictví Pan Nung-ho řekl, že lékaři, kteří návrat do práce odmítnou, by mohli přijít o oprávnění k výkonu povolání nebo jim dokonce hrozí vězení.