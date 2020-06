Koalům v největším australském státě hrozí vyhynutí

Vyplývá to ze zprávy nadstranického parlamentního výboru, informovala agentura Kjódó.

Vačnatcům, kteří se celosvětově v přírodě vyskytují jenom ve východní Austrálii, přitížily rozsáhlé požáry, které se na konci roku 2019 a na začátku letošního prohnaly australskými lesy. Oheň zahubil okolo 5000 koalů a poničil zhruba čtvrtinu jejich přirozeného prostředí.

Dosavadní odhady velikosti populace koalů, které nebraly požáry v potaz a které počet zvířat odhadovaly na 36.000, jsou podle šetření "zastaralé a nespolehlivé".

The final report of NSW Parliamentary Inquiry into Koala Populations & Habitat will be tabled today. I'm joining committee members @ShayneMallard, @PennySharpemlc, @MarkPearsonMP for a press conference 11am. #NSWPol https://t.co/CAvDTJ9sB8 pic.twitter.com/oObegynY8I