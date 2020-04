Koronavirus má v Austrálii pozoruhodně málo obětí. Čím to je?

Lékaři ve Velké Británii vydali návod, jak se chránit před virem SARS-CoV-2. Podle lékařů je důležitá správná hygiena rukou, chránit si své plíce před znečištěním, to zahrnuje i kouření nebo sezení u otevřeného ohně. Další doporučení zahrnuje hodně odpočinku, dodržování pitného režimu a provádění dechových cvičení pro zvýšení kapacity plic, uvedl britský deník The Guardian.

Tom Wingfield, lékař na Liverpool School of Tropical Medicine doporučuje být každý den na slunci. „Většina lidí má nízký obsah vitamínu D, protože ve Velké Británii nemáme dostatek slunce. Zásoba vitamínů se rychle vyčerpá. Lidé by měli užívat vitamín D v tabletách, nijak jim to neublíží,“ řekl Wingfield.

Přední český imunolog a internista Jaroslav Svoboda, který spoluzakládal obor imunologie v Československu a je označován jako český doktor House, uvedl v rozhovoru pro DVTV, že vitamín D je klíčový pro prevenci před onemocněním covid-19. Je tedy vitamín D tím, co občany Austrálie chrání před úmrtím na covid-19?

Gary Geelhoed, výkonný ředitel Western Australian Health Translation Network, si myslí, že je to spíše díky menší hustotě obyvatel. Hustota obyvatel v Austrálii je asi tři osoby na kilometr čtvereční. Itálie má hustotou 206 a Španělsko 91 osob na kilometr čtvereční. „Stačí se podívat na vzdušné záběry italských měst a porovnat je s Austrálií. Rozdíl je zřejmý. Je tu mnohem snadnější lidi izolovat a kontrolovat dodržování ochranných opatření“ uvedl pro australské noviny Australian Financial Review.

Geelhold se domnívá, že nízká úmrtnost je také proto, že Austrálie má vynikající zdravotnický systém. Nemusí řešit množství ventilátorů, kterých je dost pro všechny lidi, kteří ho potřebují k boji s onemocněním covid-19. Podle Geelholda je těžké čelit pandemii, když jsou nemocnice ochromeny nedostatkem vybavení a tím se smrtnost rychle zvyšuje.

Ministr zdravotnictví Greg Hunt nastínil, že nízká míra úmrtí na COVD-19 je také kvůli velké míře testovaných osob. „V zemích, kde nebylo provedeno tolik testů, je možné, že nezachytili onemocnění COVID-19 včas. Díky tomu je míra úmrtí větší,“ řekl vedoucí laboratoří infekčních chorob Chris Burrell pro Australian Financial Review.

Další zemí s nízkou smrtností je Německo. Začátkem týdne se míra úmrtí pohybovala kolem 1,5 %, zatímco Itálie má 12 % a Španělsko 9,5 %. Odborníci se shodují, že míra úmrtí na onemocnění covid-19 je menší kvůli většímu důrazu na testování. Německo má také 621 lůžek pro akutní péči na 100 000 obyvatel ve srovnání s Itálií, která disponuje 275 lůžky na 100 000 obyvatel. Ve Velké Británii je počet lůžek 228.

„Německá odpověď v boji proti covid-19 je dobrým příkladem, jak mohou země bojovat proti šíření viru. Rychlá reakce velmi dobře odpovídá doporučením Světové zdravotnické organizace,“ napsal pro Jeremy Rossman, odborník na virologii na University of Kent pro The Conversation.