Spory o Arktidu gradují? Mezi Ruskem a Čínou stoupá napětí

Valery Mitko měl podle vyšetřovatelů předat dokumenty, které obsahují ruská vládní tajemství čínské zpravodajské službě. Mělo k tomu dojít na začátku roku 2018 na univerzitě v Číně, kde byl Mitko hostujícím profesorem. Dokumenty se měly zabývat hydroakustikou. Zejména studií, která se často používá v podmořské navigaci, řekl Mitkův právník Ivan Pavlov CNN.

Mitkův právník namítá, že všechny informace, které vědec dovezl z Ruska do Číny, byly veřejně přístupné. Profesor byl obviněn a uvězněn v únoru tohoto roku, ale podrobnosti o jeho případu se objevily až nyní. To by mohlo upozornit na vzrůstající konkurenci těchto dvou zemí v arktické oblasti.

Moskva a Peking vybudovaly strategické partnerství v arktickém regionu kvůli rostoucímu napětí ze západem, ale Rusko si dalo pozor na jakoukoli vojenskou spolupráci v této oblasti, uvedl člen Asijsko-pacifického programu Carnegie Moscow Center Alexander Gabuev CNN. „Čína opravdu projevuje vojenské ambice na toto území. Čínské ponorky operují v neutrálních vodách a mohou se začít vyskytovat v polární oblasti,“ uvedl Gabuev.

Valery Mitko není jediný ruský vědec obviněný ze spolupráce se zahraniční zemí. V roce 2018 odsoudil Moskevský soud leteckého inženýra Viktora Kudryavtseva za údajné poskytnutí tajných informací jinému státu. Kudryavtsev měl poskytnout údaje o hypersonických zbraních belgickému institutu, který na podobný výzkum navazuje, uvedla agentura TASS.

Od doby, co se Čína prohlásila za „stát blízký arktické oblasti“, se zvýšilo její úsilí o přítomnost v regionu. Rusko na druhou stranu stanovilo jako jednu z priorit obnovu oblastí v blízkosti polárního kruhu, které opustili s rozpadem Sovětského svazu.

Vladimir Putin v březnu představil ambiciózní plán, který má být dokončen do roku 2035. Ten má přinést práci zpět do regionu rozvojem obrovských energetických projektů, do kterých investovala i Čína. Rusko se zabývá i možným vývozem ropy a plynu skrz trasu v severním moři, která se stává možná postupným táním ledu.