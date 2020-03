V Austrálii je stav biobezpečnostní nouze. Opatření proti Covid-19 potrvají nejméně půl roku

V interiérech má být zakázáno srocování více než 100 lidí, pokud to není nezbytné, informuje Sydney Morning Herald. Naopak školy by podle premiéra měly zůstat otevřené. Morrison dnes rovněž nařídil australským občanům, aby necestovali do zahraničí.

"Pokud zpomalíme šíření, zachráníme životy," prohlásil Morrison. "Necestujte do zahraničí," nabádal premiér spoluobčany.

Morrison zdůraznil, že je třeba udržet Austrálii v chodu a funkční. Občany vyzval, aby neskupovali zásoby. Je to podle něj zbytečné.

Austrálie už v předchozích dnech přijala opatření proti šíření koronaviru. Například lidé, kteří přicestují do Austrálie, musí na dva týdny do karantény. Výletní lodě, které připlouvají z přístavů v cizině, nesmí po 30 dnů zakotvit u australských břehů.