V Honkongu truchlí za královnu Alžbětu. Je to vzkaz pro Čínu, píše BBC

Čína při přebírání vlády nad Hongkongem slíbila, že nejméně 50 let zachová na tomto území dosavadní způsob života, včetně svobod, které v pevninské Číně nejsou dodržovány. Zákroky proti demonstracím, zavedení nového bezpečnostního zákona a zásahy do volebního procesu v Hongkongu ale svědčí podle kritiků o tom, že Peking svůj slib o zachování principu "jedna země, dva systémy" porušuje.

Dlouhé zástupy truchlících, množství květin a vzkazů v hongkongské čtvrti Admirality jsou v kontrastu s podstatně tlumenějšími reakcemi na královninu smrt v ostatních bývalých britských koloniích.

"Ještě se nestalo, že bych někdy koupil květiny, ani když jsem se ucházel o nějakou dívku," prohlásil šedesátník jménem Lee, který před britský konzulát v Hongkongu přinesl chryzantémy. Uvedl, že hongkongská ekonomika za koloniální vlády vzkvétala a společnost byla liberálnější a otevřenější. Další lidé chválili, že za britské vlády se výrazně zlepšilo zdravotnictví a vzdělávání v Hongkongu.

Hongkong se stal britskou kolonií po opiových válkách v 19. století a britská nadvláda trvala 156 let. Pevninská Čína za tu dobu prošla bouřlivými politickými změnami. "V Hongkongu byl v této době klid," podotkl 75letý pan Fung.

"Když lidé na koloniální éru vzpomínají, často odkazují na období od poloviny 70. let do 90. let 20. století," uvedla Li Mei Ting, která vyučuje kulturní a náboženská studia na hongkongské Čínské univerzitě. "Lidé toto období vnímají jako zlatý věk Hongkongu," dodala.

Aktivista Jeffrey Ngo žijící ve Spojených státech ale říká, že poslední tři desetiletí koloniální nadvlády neposkytují úplný obrázek a že britská koloniální vláda sehrála svou roli v tom, čeho jsme v Hongkongu svědky nyní. "Mnoho aktivistů bylo obviněno, především pak od roku 2019, na základě zákonů, které přijala koloniální vláda a do roku 1997 je nezrušila," uvedl Ngo. "Spojené království udělalo po většinu koloniálního období jen málo, aby město demokratizovalo," dodal.

Pro některé obyvatele Hongkongu je ale vzpomínání na královnu Alžbětu II. způsobem, jak vyjádřit svou nespokojenost s čínskou vládou nad Hongkongem, kdy již protesty nejsou kvůli přísnému bezpečnostnímu zákonu de facto možné. Bezpečnostní zákon, který podle kritiků Peking přijal k potlačení disentu, trestá separatistické, podvratné a teroristické aktivity a spolupráci s cizími silami.

Muž jménem Tse před britský konzulát přišel se psem plemene corgi, což byla Alžbětina oblíbená rasa. Uvedl, že truchlení je "alternativní formou politického vyjádření".

Na vodítku měl muž připevněnou britskou vlajku. "Vyvěsit tuto vlajku v jiný den by mohlo vést k zatčení, či dokonce stíhání na základě bezpečnostního zákona, kvůli smrti královny je ale takový krok tolerován," řekl.