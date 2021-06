V Indonésii rapidně přibývá nakažených

Úřady to přičítají především šíření nakažlivější varianty koronaviru nazývané delta, kterou vědci objevili poprvé v Indii. Podle řady expertů však vývoj souvisí i se špatným přístupem indonéských úřadů k pandemii a s únavou veřejnosti z koronavirových restrikcí.

Indonésie od začátku pandemie zaznamenala téměř dva miliony pozitivních testů. Po nákaze koronavirem tam za poslední den zemřelo dalších 371 lidí, což je nejvíce od první poloviny dubna. Celkový počet obětí činí bezmála 55.000.

Ministr zdravotnictví Budi Gunadi Sadikin nedávno prohlásil, že za nárůstem nových případů z poslední doby stojí především varianta delta, která se dostala do země přes přístavy, do nichž připlouvá řada lodí z Indie. "Šíření této varianty je velmi rychlé," řekl. Podle zjištění vědců již varianta převládá například v desetimilionové metropoli Jakartě. Lékaři hlásí ubývající kapacity v nemocnicích a rovněž vážnější symptomy onemocnění u stále mladších lidí.

"Je jasné, že by Indonésie mohla být další zemí, kde se objeví cunami případů covidu-19," řekl listu The Wall Street Journal Dicky Budiman z Griffithovy univerzity v Austrálii. Situaci podle něj způsobuje pomalý start očkovací kampaně, nedostatečně testování a právě přítomnost varianty delta.

Řada expertů však ze zhoršující se situace viní rovněž indonéské úřady a přístup veřejnosti. Na konci muslimského postního měsíce ramadánu, tedy v první polovině května, například mnoho lidí ignorovalo zákaz cestování a vyrazilo za svými blízkými, což do určité míry způsobila vláda špatnou komunikací a vysíláním zmatených signálů veřejnosti. V zemi rovněž příliš nefunguje trasování a příliš málo se testuje, tvrdí experti oslovení televizí Al-Džazíra.

"Domnívám se, že na variantu delta se svaluje veškerá vina kvůli neschopnosti vlády dostat pandemii pod kontrolu," řekl přední indonéský virolog Gusti Ngurah Mahardika z Balijské univerzity.

Vzhledem k současné situaci přitom panují obavy, že se šíření viru v Indonésii ještě zrychlí. "Pokud byste se mě zeptali, jak špatné to bude, tak bych řekl, že to bude hodně špatné, s vysokou úmrtností," řekl epidemiolog Budiman. "Z toho, co se stalo v Indii, můžeme tušit jasný vzorec: Varianta delta má mnohem horší dopady tam, kde se lidé volně setkávají a nenosí roušky, kde se netestuje, netrasuje a neočkuje," dodal.