V Šanghaji se kvůli lockdownu střetli obyvatelé s policií

Majitel bytů později uvedl, že se situace uklidnila. Demonstrace nájemníků nicméně ukazuje rostoucí nespokojenost lidí s přísnou uzávěrou. Novou uzávěru dnes ohlásilo město Si-an, kde žije 13 milionů lidí.

Na nahrávkách ze Šanghaje, které kolovaly po čínském internetu, než je smazala státní cenzura, byla vidět skupina lidí demonstrujících před rezidenčním komplexem. Jeho vchod střežil kordón policistů, na které demonstranti křičeli. Podle AFP šlo o nájemníky, kterým úřady zabavily byty, aby je poskytly nakaženým, kteří musí do izolace. Na záběrech policie několik demonstrujících zadržela.

K napětí před rezidenčním areálem se vyjádřil čínský developer, který objekt nechal vybudovat. Podle něj se situace uklidnila. Firma uvedla, že úřady nařídily 39 domácnostem, aby se vystěhovaly a poskytly své byty pro izolaci nakažených koronavirem. Společnost dodala, že "někteří nájemníci kladli odpor" proti rozhodnutí úřadům.

Demonstrace jsou v Číně méně časté než na Západě. Oficiální média o nich obvykle neinformují a prakticky jediný způsob, jak se o nich mohou Číňané dozvědět, představují internet a jeho sociální sítě. Na nich však příspěvky kontroluje a případně odstraňuje státní cenzura.

Nová uzávěra začne od soboty do úterý platit ve městě Si-an, které je významným průmyslovým centrem ve střední části Číny a které jeden lockdown zažilo již v prosinci. Obyvatelé města, kde se prokázalo několik desítek případů nákazy, mají nařízeno omezit pohyb mimo domov a firmy mají zavést home office, pokud je to možné. Restaurace a bary nesmí ve svých prostorách obsluhovat zákazníky a některé podnikatelské aktivity budou zcela pozastavené.

Lidé, u kterých se prokáže covid-19, musí v Číně do izolace. Úřady je posílají do speciálních center. Kvůli velkému růstu počtu případů v Šanghaji v posledních týdnech ale kapacity stávajících středisek přestávají stačit a úřady musí hledat nové ubytovací kapacity. V pátek se v Šanghaji prokázalo 23.000 nových případů koronaviru a podobně silné byly přírůstky i v uplynulých dnech.

Podle agentury AFP je střet v Šanghaji mezi policií a nájemníky dalším signálem, že obyvatelé čínské megalopole jsou přísnými pandemickými opatřeními vyčerpáni; mimo jiné jim život komplikuje stále složitější obstarávání základního zboží včetně potravin.

Přísná uzávěra jednoho z center čínského finančního a průmyslového sektoru má i rozsáhlé ekonomické dopady. Podle agentury Reuters čínské ministerstvo průmyslu a obchodu pomůže šesti stovkám klíčových průmyslových firem, aby obnovily svou výrobu. Do závodů poslalo ministerstvo své týmy. "Pokud by se dodavatelům v Šanghaji a okolí nepodařilo obnovit výrobu, tak je možné, že by v květnu čínští výrobci aut museli zastavit produkci," řekl šéf automobilky Xpeng Che Siao-pcheng.

Kvůli přísnému lockdownu většina obyvatel Šanghaje, kde žije na 26 milionů lidí, nesmí opustit svůj domov. Úřady pohrozily přísnými tresty těm, jež nařízení poruší.