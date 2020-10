V Thajsku vypukly protivládní protesty. Policie zakročila, úřady zakázaly shromažďování

Nově je v Thajsku zakázáno zveřejňovat zprávy nebo příspěvky na internetu, které "mohou vyvolávat strach", mohou mít dopad na národní bezpečnost nebo podkopat veřejnou morálku. Lidé také nemají přístup na určitá místa.

Vláda tato nouzová opatření zavedla v situaci, kdy protestující zbudovali tábor před sídlem premiéra Prajutcha Čan-Oči. Nicméně dnes policisté vybavení ochrannými štíty proti nim zasáhli, informuje AP. Někteří odpůrci šéfa vlády se před nimi snažili chránit na barikádách postavených z odpadkových košů, ale zásahové jednotky je rychle vytlačily. Za úsvitu ulice v okolí obsadily stovky policistů a do práce se daly úklidové čety, popisuje situaci Reuters.

This is a section of what Thailand is facing. This is what they do to us, to the people with barehands. Please, I’m begging Please help us. Your retweet will help us spreading this wider, WE NEED YOUR HELP. #ม๊อบ14ตุลา pic.twitter.com/zMAuEBUbIE