Vězněná barmská politička Su Ťij popřela obvinění z volebních podvodů

— Autor: ČTK

Svržená barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij dnes u soudu popřela, že by se při volbách v roce 2020 dopustila volebních podvodů. Obvinila ji z toho vojenská junta, která loni provedla převrat a Su Ťij stejně jako další představitele minulého režimu uvěznila. Za volební podvod podle agentury AP hrozí tříletý trest, Su Ťij je ale souzená i v dalších kauzách a dostala v nich už 11 let vězení.