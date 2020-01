Vojáci nemohou ke zřícenému americkému letadlu, v oblasti zuří boje s Tálibánem

Kolem pádu letadla původně panovaly nejasnosti, místní úřady nejprve oznámily, že havaroval civilní stroj afghánské letecké společnosti Ariana. To se nakonec nepotvrdilo a americká armáda přiznala, že šlo o její letadlo, které spadlo v provincii Ghazní.

Afghánské úřady na místo rychle vyslaly vojáky, na ty ale zaútočili radikálové.

Velitel policie v Ghazní Chálid Vardak řekl, že podle jeho informací jsou na místě čtyři těla a dva lidé z letadla pád přežili a nyní se pohřešují. Vojáci nakonec dostali rozkaz ke stažení a operace se podle něj ujme letectvo.

Mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid řekl, že se afghánští vojáci podporovaní americkou armádou pokusili k místu dostat, ale střetli se s bojovníky Islámského státu, který v Afghánistánu také působí. Pokus o obsazení místa tak byl podle mluvčího odražen, ale Tálibán prý umožní záchranářskému týmu odnést těla mrtvých.

"Bojovníci Tálibánu na místě napočítali šest těl," řekl Mudžáhid. Nevyloučil, že je mrtvých víc, ale letadlo prý shořelo.

