Kde je Kimův vánoční dárek? Odborník naznačil, co se děje v KLDR

Termín z frustrace

Loni v dubnu severokorejský vůdce Kim Čong-un sdělil svému parlamentu, že bude trpělivý a vyčká do konce roku, aby viděl, zda Spojené státy učiní "odvážné rozhodnutí", či nikoliv, připomíná Mount. Podotýká, že v průběhu roku mnoho představitelů KLDR tento termín opakovaně zdůrazňovalo.

Pchjongjang provedl sérii testů raket krátkého dosahu, které demonstrovaly jeho nové technologii na tomto poli a poli velkorážného dělostřelectva, což kulminovalo v loni říjnu, kdy KLDR předvedla novou raketu středního doletu na tuhé palivo, poukazuje odborník. Odkazuje také na prosincová slova severokorejského vyslance při OSN, který uvedl, že denuklearizace již není na stole.

V poslední týdnech loňského roku pak severokorejský režim zvyšoval očekávání, že jeho postup vyústí ve velkou provokaci, která má šokovat amerického prezidenta Donalda Trumpa, připomíná expert. Zmiňuje četné přísliby Severokorejců, že Washington dostane "vánoční dárek".

"Tuto taktiku lze nejlépe vysvětlit odkazem na vnitřní politiku, kompromisem mezi snahou představitelů vytrvat v zamrzlých rozhovorech a tlakem vnitřních stoupenců tvrdé linie na ukončení jednání a pokračování uceleného testovacího programu," domnívá se Mount. Vysvětluje, že Kim nastavil uvedený termín, po kterém měl přikázat návrat k plnému testování zbrojního arzenálu, kvůli frustraci z americké neochoty uvolnit sankce vůči KLDR výměnou za odzbrojovací gesta po své hanojské schůzce s Trumpem.

Většina expertů brala tato prohlášení jako hotovou věc, jelikož jejich konzistentnost a závažnost naznačoval, že je nepůjde jen tak odsunout, konstatuje analytik. Podotýká, že svátku přesto skončily a severokorejský test neproběhl.

Není sice jasné, proč se tak stalo, ale neexistují veřejné zprávy o tom, že by došlo k nějakým diplomatickým iniciativám, které by termín na poslední chvíli odvrátily, upozorňuje Mount. Doplňuje, že nemáme ani žádné informace, které by naznačovaly, že severokorejský režim odvolal hrozbu jaderných a raketových testů - Kim naopak na prosincovém stranickém plénu slíbil "skutečně šokující akci" a představení nové strategické zbraně KLDR v brzké budoucnosti.

Severní Korea běžně rozlišuje mezi taktickými systémy krátkého dosahu a strategickými jadernými či dalekonosnými systémy, uvádí expert. Za maximálně pravděpodobné proto považuje, že tamní režim rozšíří testovací program nad rámec raket krátkého a středního dosahu, jak slíbil.

Není důvod k optimismu

Vládní i nevládní experti mají tendenci označovat veškeré zprávy jako důkaz o blížícím se průlomu v jednání, ale naneštěstí není příliš důvodů k optimismu, deklaruje Mount. Soudí, že dohoda je nyní nejdále od roku 2017 a i kdyby se podařilo překonat podstatný posun v severokorejské rétorice a složité procesní otázky, přetrvají strukturální problémy, které spočívají v tom, že Washington nemůže a nechce nabídnout uvolnění sankcí po etapách, zatímco Pchjongjang je stále více odhodlán ponechat si své arzenály.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Situaci dále komplikuje chaos na Blízkém východě po atentátu na Kásima Sulejmáního, varuje odborník. Vysvětluje, že pokud šlo KLDR o vyzkoušení americké reakce na obnovu zbraňových testů, nyní je jisté, že Trumpova pozornost se upíná k hrozbě války s Íránem, nehledě na to, že ukázka, jak je šéf Bílého domu ochoten nechat likvidovat cizí představitele, pouze posílí severokorejské odhodlání zvýšit svůj odstrašující potenciál.

"Navíc, tato krize sotva přispěje ke stabilizaci prezidentova psychického stavu," varuje analytik. Připomíná, že tváří v tvář zvýšenému riziku válku a rostoucí ceně za likvidaci Sulejmáního se Trump ve snaze dostat situaci pod kontrolu divoce ohání, hrozí pácháním válečných zločinů a uvalením sankcí na Irák kvůli jeho žádosti o odchod amerických vojsk.

Vždy existovalo riziko, že šéf Bílého domu na severokorejskou provokaci zareaguje prudce, protože bude zaskočen a bude se cítit zrazen jednáním svého přítele Kima, avšak tato hrozba nyní roste, varuje Mount. Konstatuje, že Spojené státy a jejich spojenci se tak při zajišťování své bezpečnosti nemohou spoléhat hypotetickou a bezprecedentní odzbrojovací dohodu, ale naopak musí vést udržitelnou, stabilizující odstrašovací politiku založenou na konvenční převaze a sledovat dlouhodobou strategii s cílem formovat a transformovat severokorejský režim, který si v dohledné budoucnosti zřejmě ponechá jaderný arzenál.