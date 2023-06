Během Prigožinovy vzpoury byl Washington s Moskvou v kontaktu

"Nestabilita v Rusku je něco, co bereme vážně, a samozřejmě jsme měli během víkendu spoustu otázek," řekl mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby, když byl dotázán na nepokoje v jaderně vyzbrojeném Rusku.

Vysvětlil, že Washington měl příležitost hovořit s Moskvou o svých obavách prostřednictvím diplomatických kanálů přímo během vzpoury.

Američtí představitelé nadále "velmi pozorně" monitorují rozložení ruských jaderných sil během probíhající války na Ukrajině, řekl Kirby. Řekl, že zatím neexistují žádné náznaky, že by ruský prezident Vladimir Putin použil jaderné zbraně nebo cokoliv, co by donutilo Washington změnit svůj "odstrašující postoj".

Vzpoura, kterou v pátek večer rozpoutal proti ruskému armádnímu velení šéf Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin, v sobotu k večeru skončila, když lídr wagnerovců opustil velitelství ruské armády v Rostově a po něm z města odjeli i jeho vojáci.

Muži, kteří se zúčastnili vzpoury a pochodu na Moskvu, zřejmě nebudou stíháni, Prigožin ale podle vyjádření šéfa Kremlu bude dohánn k odpovědnosti. Na základě dohody s Lukašenkem byl poslán do sousedního Běloruska, potvrdil podle CNN mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Prigožin byl v sobotu spatřen, jak opouští velitelství ruské armády v Rostově. V úterý pak jeho letadlo údajně přistálo na letišti v Minsku. Peskov uvedl, že "nedokáže odpovědět na otázku", jakou pozici v Bělorusku zaujme a co tam bude dělat.

Bývalý ruský poslanec Sergej Markov po ukončení vzpoury pro CNN uvedl, že Prigožin nikdy nebyl pro Putina hrozbou. Tvrdí také, že Putinova popularita je nyní "asi 80 procent". O situaci hovořili i lídři Velké Británie, USA, Francie a Německa a zopakovali svou pokračující podporu ukrajinské suverenitě. V kontaktu jsou také ministři zahraničí zemí G7.