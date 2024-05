Biden: Příměří v Gaze může být už zítra. Záleží na Hamásu

"Kdyby Hamas propustil zajatce, příměří by mohlo nastat už zítra. Izrael tvrdí, že je to na Hamasu, pokud by to chtěli udělat, můžeme to ukončit zítra. A zítra by začalo i příměří," prohlásil v sobotu Biden.

Dosavadní jednání Hamásu a Izraele nevedla k dohodě, která by umožnila zastavení bojů. Mluvčí americké Rady pro národní bezpečnost John Kirby v pátek uvedl, že jednání jsou na mrtvém bodě a vyjádřil politování nad tím, že jejich nejnovější kolo v Káhiře skončilo neúspěchem.

Izrael a Hamás spolu nevyjednávají přímo, ale prostřednictvím zástupců Egypta, Kataru a USA. Egypt a Spojené státy se nyní chtějí pokusit přesvědčit obě znepřátelené strany, aby byly otevřenější kompromisu.

Při útoku Hamásu 7. října 2023 zahynulo 1170 Izraelců a cizinců, většinou civilistů. Židovský stát v rámci odvetné vojenské kampaně zabil již 35.000 lidí - většinou žen a dětí, vyplývá ze statistik gazských úřadů.

Hamas souhlasil s návrhem na příměří v Pásmu Gazy poté, co izraelská armáda v pondělí ráno vyzvala desetitisíce Palestinců ve městě Rafah, aby se dočasně přesunuli do Izraelem vyhlášené rozšířené humanitární zóny.

Média to označila za možnou přípravu na dlouho očekávanou invazi do Rafahu, který Izrael považuje za poslední baštu hnutí Hamás v Pásmu Gazy.

Návrh dohody o příměří v pásmu Gazy, s níž souhlasilo palestinské hnutí Hamás, má tři fáze a každá trvá 42 dní. Uvedl to v pondělí vysoce postavený představitel Hamásu Chalíl Hajjá v rozhovoru pro katarskou televizi Al-Džazíra, píše agentura Reuters.

Hajjá prozradil, že druhá fáze dohody předpokládá úplné stažení izraelské armády z Pásma Gazy. S návrhem dohody, kterou představili zprostředkovatelé z Kataru a Egyptu, v pondělí souhlasil politický vůdce Hamásu Ismáíl Haníja. Nejmenovaný izraelský představitel naznačil, že tento " zmírněný " návrh je pro Izrael nepřijatelný.

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari řekl, že všechny návrhy jednání o propuštění rukojmí zadržovaných v Gaze se zkoumají s plnou vážností a souběžně pokračují operace izraelské armády na územích kontrolovaných Hamásem.

O souhlasu Hamásu s návrhem dohody o příměří budou Spojené státy v nejbližších hodinách jednat se spojenci na Blízkém východě, informoval mluvčí amerického ministerstva zahraničních věcí Matthew Miller.