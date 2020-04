Dcera bývalého saúdskoarabského krále Basma je ve vězení, žádá o milost

V jiném tweetu princezna také požádala korunního prince a svého bratrance Muhammada, aby "přehodnotil její případ a propustil ji", protože neudělala nic špatného, informuje BBC.

Královský dvůr na zprávy o Basmě nereagoval. V minulých letech bylo uvězněno několik členů početného klanu Saúdú.

Basma je dceru krále Saúda, který zemi vládl v letech 1953 až 1964. Angažovala se v kauzách ochrany lidských práv a ústavní reformy. Loni se objevila nepotvrzená zpráva, podle níž byla Basma umístěna do domácího vězení spolu s jednou ze svých dcer. Důvodem bylo podezření, že se chystá ze země odjet.

"Jak možná víte, jsem nyní svévolně zadržovaná ve věznici Al-Háir, aniž jsem z něčeho obviněná. Můj zdravotní stav se natolik zhoršuje, že je to vážné a může mne to zabít. Nedostává se mi lékařské péče a nedostala jsem odpovědi na dopisy, které jsou poslala královskému dvoru. Byla jsem bez vysvětlení spolu s dcerou unesena a uvržena do vězení," stojí v tweetech.

#SaudiArabia:Princess Basma al Saoud @PrincessBasmah call upon her uncle the King to release her & her daughter from the al-Haer prison Crown Prince Mohamad Bin Salman imposed upon her. MBS who ordered the assassination of #Khashoggi feels immune 4 his rlshp with #Trump & family. pic.twitter.com/tLR0XD60PD