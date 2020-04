Írán vyslal na oběžnou dráhu satelit, tvrdí revoluční gardy. Detaily nicméně tají

K nyní poslednímu případu gardy uvedly, že šlo "o velký úspěch". Text ale neobsahuje další detaily, pouze konstatuje, že satelit Núr byl vypuštěn z oblasti centrální pouště a s úspěchem umístěn na oběžnou dráhu ve výšce 425 kilometrů nad Zemí.

V únoru se sice Íráncům podařilo vystřelit raketu se satelitem Zafar, nedokázali jej ale dostat přímo na oběžnou dráhu.

Agentura AP připomíná, že Íránci ohlašují vypuštění družice v době panujícího napětí v americko-íránských vztazích. USA a některé další státy považují tyto íránské pokusy se satelity za testy technologie balistických střel dlouhého doletu. Teherán popírá, že by aktivita byla zástěrkou pro vývoj vojenských raket.

Íránci družice do kosmu vynášejí několik let, podařilo se jim to v roce 2009 a později v letech 2011 a 2012.