Íránský ministr Zaríf se obul do USA. Pompeo dostal lekci z dějepisu

Zda zdržení ve vydávání víz íránské delegaci souvisí s tím, že Spojené státy zařadily Zarífa koncem července na sankční seznam, není jasné. "Hodina dějepisu pro můj nezkušený protějšek: Nelson Mandela byl na americkém seznam teroristů do roku 2018, tedy ještě 15 let poté,co dostal Nobelovu cenu za mír," napsal Zaríf.

.@SecPompeo tries to dodge US obligation to issue visas for UN delegates by resorting to self-arrogated designations.



A history lesson, perhaps, for my novice counterpart:



Nelson Mandela was on U.S. Terrorist Watch List until 2008; 15 years after receiving Nobel Peace Prize.