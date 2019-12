Izrael couvl: Křesťané z Pásma Gazy mohou o Vánocích do Betléma a Jeruzaléma

V dvoumilionovém palestinském Pásmu Gazy žije zhruba 1000 vyznavačů křesťanství. Území je pod izraelskou blokádou a mluvčí izraelského úřadu, který zajišťuje vojenskou spolupráci s Palestinci, dříve oznámil, že křesťané z Pásma Gazy budou moci přes Izrael vycestovat do ciziny, ale povolení k návštěvě Západního břehu Jordánu ani Jeruzaléma nedostanou.

Představitelé křesťanské komunity v Jeruzalémě zákaz tehdy odsoudili a vyzvali izraelské úřady, aby rozhodnutí přehodnotily.

Dnes nakonec izraelský úřad COGAT, který koordinuje izraelské aktivity na palestinských územích, na twitteru oznámil, že v době vánočních svátků cesty na Západní břeh Jordánu a do Jeruzaléma křesťanské populaci z Gazy umožní a to v souladu s vyhodnocením bezpečnostního rizika, ale bez ohledu na jejich věk.

COGAT Maj. Gen. Kamil Abu Rukun has extended the travel facilitations for the Christian population of Gaza in recognition of the Christmas holiday. Entry permits for Jerusalem and for the West Bank will be issued in accordance with security assessments and without regard to age. pic.twitter.com/obqJlAoTq1