Izrael čtvrtou dávku proticovidové vakcíny asi nenabídne široké veřejnosti

Izrael, který má zhruba devět milionů obyvatel, sehrál klíčovou roli při sledování účinků očkování proti covidu-19. Před rokem začal nejrychleji na světě s rozsáhlou očkovací kampaní a byl také jednou z prvních zemí, která začala podávat třetí dávku. S nástupem vlny nákaz způsobené variantou omikron začala země nabízet čtvrtou dávku nejzranitelnějším skupinám obyvatel, tedy seniorům, lidem s oslabenou imunitou a zdravotnickým pracovníkům.

"Učinili jsme tento krok, velmi jsme to zvážili, nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale je dobře, že jsme to udělali," uvedl Horovic o očkování rizikových skupin a seniorů čtvrtou dávkou. "Pokud jde o celou populaci, nemyslím, že půjdeme touto cestou," dodal v rozhovoru s izraelským vojenským rozhlasem.

Poradní panel izraelské vlády o očkovací strategii jedná, ale dosud nerozhodl o tom, zda má být čtvrtá dávka zpřístupněna i dalším věkovým skupinám.

Izraelské ministerstvo zdravotnictví v neděli informovalo, že čtvrtá dávka vakcíny proti covidu-19 poskytuje lidem starším 60 let třikrát vyšší ochranu před vážným průběhem nemoci a dvojnásobnou ochranu před nákazou než tři dávky vakcíny.

Čtvrtá dávka vakcíny podle prvních výsledků studie, které před týdnem zveřejnila izraelská nemocnice Šeba, výrazně zvyšuje protilátky, ale "pravděpodobně" nedokáže zcela zabránit nákaze variantou omikron, která je vysoce nakažlivá.