Izrael očekává ústup epidemie, až dostane třetí dávku asi půlka občanů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vlivný aškenázský rabín dnes označil vakcínu proti covidu-19 za povinnou pro učitele náboženských škol v Izraeli. Jejich vedení vyzval, aby neočkované vyučující do tříd nepustili. Podle izraelského tisku je to velká podpora úřadům, jež v Izraeli prosazují očkování. Server The Times of Israel napsal, že odborníci očekávají prudký ústup nákazy, jakmile dostane třetí dávku vakcíny aspoň pět milionů z více než devíti milionů Izraelců.