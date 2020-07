Izrael oznámil, že zmařil útok Hizballáhu u hranice s Libanonem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Izraelská armáda oznámila, že dnes zmařila útok na libanonsko-izraelské hranici. Podle armády izraelští vojáci bojovníky libanonského šíitského hnutí Hizballáh palbou zahnali zpět do Libanonu. Při incidentu nebyl zraněn žádný příslušník izraelských ozbrojených sil. Informoval o tom zpravodajský web The Times of Israel.