Izrael za poslední den zaznamenal skoro 17.000 nových nákaz koronavirem

PCR testy jsou přednostně vyhrazeny lidem starším 60 let a rizikovým skupinám, mladší očkované osoby se naopak podle úřadů mají testovat antigenními testy. Zároveň však panují obavy ohledně toho, do jaké míry budou antigenní testy spolehlivé, informuje zpravodajský web The Times of Israel.

Ve čtvrtek se v Izraeli, který má přes devět milionů obyvatel, potvrdilo dalších 16.830 případů nákazy koronavirem, což představuje rekordní přírůstek již třetí den v řadě. Od začátku pandemie komplikacím spojeným s nemocí covid-19 v Izraeli podlehlo 8259 lidí, z toho jeden člověk v uplynulých 24 hodinách. Od půlnoci do 07:00 SEČ se nákaza potvrdila u dalších 4032 lidí. Předpokládá se však, že skutečný počet nakažených bude vyšší, jelikož se oficiální testovací místa nyní zaměřují především na starší ročníky.

Podle nových pravidel jsou PCR testy přednostně vyhrazeny pro rizikové skupiny a osoby starší 60 let. Plně očkovaní mladší 60 let se mohou testovat antigenními testy doma či v testovacích zařízeních, aby zjistili, zda se musí izolovat.

Televize Kanál 13 uvedla, že v posledních dnech obdržela interní údaje ministerstva zdravotnictví, které naznačují, že pouze 50 procent lidí nakažených omikronem bude mít pozitivní antigenní rychlotest. Podíl falešně negativních testů podle těchto údajů bude ještě vyšší u neočkovaných. Zpravodajskému webu The Times of Israel se tyto informace nepodařilo nezávisle ověřit.

Jeden představitel zdravotnictví televiznímu Kanálu 12 sdělil, že stará pravidla, podle nichž se Izraelci, kteří přišli do kontaktu s nakaženým, museli podrobit PCR testu, byla vzhledem k prudkému nárůstu počtu infikovaných neudržitelná. Zároveň však varoval, že antigenní testy jsou nepřesné a zkreslí údaje o počtu nakažených.

S nárůstem počtu infikovaných se zvýšil i počet osob, u nichž má covid-19 vážný průběh. Nyní je v Izraeli hospitalizováno 143 covidových pacientů ve vážném stavu, ve čtvrtek to bylo 134. V drtivé většině případů jsou pacienti s vážným průběhem covidu-19 neočkovaní. Na vrcholu vlny způsobené variantou delta bylo v Izraeli ve vážném stavu přibližně 700 covidových pacientů.

Podobně jako v jiných zemích, kde se prudce šíří varianta omikron, čelí testovací centra, školy, nemocnice a letecké společnosti v Izraeli zvýšenému tlaku. Nárůst počtu hospitalizovaných a zemřelých přitom není tak markantní jako nárůst počtu infikovaných, což odborníci přičítají ochraně, kterou poskytuje očkování.

Zhruba 63 procent Izraelců obdrželo dvě dávky očkování proti covidu-19 a 46 procent dostalo tři dávky. Země nedávno začala očkovat čtvrtou dávkou osoby starší 60 let a lidi s narušenou imunitou. K dnešnímu ránu byla čtvrtou dávkou naočkována zhruba dvě procenta Izraelců.