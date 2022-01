Izrael zatkl pět svých občanů, podezírá je ze špionáže pro Írán

Mezi obviněnými jsou čtyři ženy a jeden muž, který je manželem jedné z podezřelých.Všichni jsou židovští imigranti z Íránu či potomci íránských imigrantů. Jejich jména izraelská média vzhledem k soudnímu příkazu nezveřejnila.

Podezřelí podle izraelské kontrarozvědky fotili strategicky významná místa v Izraeli, včetně konzulátu Spojených států v Tel Avivu. Údajně se také snažili navázat vztahy s politiky a poskytovali informace o bezpečnostních opatřeních na různých místech. Dva z podezřelých se údajně také snažili přesvědčit své syny, aby se připojili ke zpravodajskému útvaru izraelské armády. K těmto aktivitám je podle sdělení izraelských úřadů instruoval Íráčan Rámbod Námdár, za svou činnost údajně dostávali tisíce dolarů.

"Vyzývám občany Izraele, aby byli ohledně těchto pokusů ostražití. Je možné, že lidé za informacemi, které konzumujete nebo sdílíte na sítích, jsou Íránci," řekl premiér Naftali Bennett v reakci na zprávy o případu. "Nemůže být pochyb o tom, že dlouhá ruka obranného establishmentu dosáhne na každého, kdo se pokusí poškodit bezpečnost Izraele," dodal.

Vyšetřování a výsledná obvinění vrhají světlo na vzácný a málo diskutovaný fenomén Židů z Íránu, kteří cestují do Izraele za rodinou, píše The Times of Israel. V jednom případě byla taková cesta – neteře jedné z podezřelých – využita k přepravě finančních prostředků z Íránu do Izraele, aby bylo možné zaplatit Izraelcům pracujícím pro Námdára, vyplývá z obžaloby.

Námdár měl profily na několika sociálních sítích a v komunikaci se vydával za Žida. Podle Šin Bet někteří z občanů Izraele měli podezření, že komunikují s íránským agentem, ale přesto v kontaktu pokračovali.

Pětice Izraelců si obžalobu vyslechla v Jeruzalémě už v prosinci.

"Jde o vážnou záležitost, ve které byl odhalen záměr vytvořit v Izraeli špionážní síť pro Írán," stojí v prohlášení Šin Bet.

Materiál poskytnutý íránskému zpravodajci podle Šin Bet zahrnoval fotografie amerického diplomatického zastoupení v Tel Avivu, volební místnosti, kanceláře ministerstva vnitra a nákupního centra. Jedna z podezřelých, 57letá žena, byla údajně s Íráncem na sociálních sítích ve spojení skoro čtyři roky a obdržela od něj 5000 dolarů (106.500 Kč). Podle Šin Bet se pokusila spřátelit s izraelskou poslankyní, jejíž jméno nebylo zveřejněno, a posílala Íránci záznamy svých komunikací s političkou. Také se měla pokusit přesvědčit svého syna, aby se připojil ke zpravodajskému armádnímu útvaru a předala fotografie synova vojenského průkazu. Rovněž prý dostala pokyn, aby založila spolek pro íránské židovské imigranty a sdílela snímky jeho členů.