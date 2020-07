Izraelská média: Palestinci podporující anexi byli zatčeni

Izraelská vláda měla v červenci začít rozhodovat o případném připojení, které by se mohlo týkat až třetiny území Západního břehu Jordánu. Izraelská televize v červnu tvrdila, že někteří z Palestinců nejsou proti a doufají, že tak získají izraelské občanství. Palestinská samospráva s anexí založenou na americkém mírovém plánu pro Izrael a Palestinu zásadně nesouhlasí. Podle něj sice USA anexi podpoří, ale zároveň mají začít jednání o vzniku případného palestinského státu na zbylém území.

"Chci mít izraelské doklady," prohlásil jeden z Palestinců zachycených na skryté kameře v pořadu izraelské televize. Uvedl to list The Times of Israel. Další řekl, že "nepohlíží jako na nepřátele na Izraelce, ale na jejich vládu". Jiný si prý "zvolil Izrael" a nebojí se to říci veřejně.

Známý izraelský novinář Cvi Jehezkeli, který působí jako zpravodaj na palestinských územích 25 let a tyto informace zpracoval, tvrdí, že nejméně šest lidí, kteří se vyslovili v tomto duchu, už palestinská bezpečnost zatkla. "Překvapilo mne, že ačkoli jsem rozmazal tváře a zastřel jejich hlasy všech, s nimiž jsem natáčel, samospráva je našla a zatkla je," citovala AFP Jehezkeliho.

Agentura sama kontaktovala jednoho Palestince, který řekl, že mezi kritiky samosprávy v televizním materiálu byl i jeden jeho příbuzný. Toho prý palestinská policie několik dní zadržovala a nyní jej čeká soud.

"Nikoho jsme v souvislosti s tímto případem nezatkli," řekl ale mluvčí palestinského ministerstva vnitra Ghasan Nimr. Podobně se vyjádřil také mluvčí palestinské policie.

Anexe se má týkat především židovských osad a údolí řeky Jordán. Izraelská vláda proces zatím nezahájila a údajně stále vyjednává s Washingtonem.

Premiér Benjamin Netanjahu řekl, nikdo kvůli tomuto kroku nebude muset opustit svůj domov, ale zároveň ujistil, že Palestincům to nezajistí izraelské občanství. Naznačil, že by v údolí Jordánu mohly vzniknout enklávy pod kontrolou palestinské samosprávy, kde by se pod izraelskou správou mohly v případě anexe ocitnout i palestinská města.

Podle palestinského Střediska pro výzkum veřejného mínění nedávné průzkumy ukazují, že proti americkému plánu obsahujícímu anexi je 88 procent Palestinců. Až 52 procent by jich v případě anexe podpořilo návrat k ozbrojenému boji proti Izraeli.