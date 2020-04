Izraelský ministr zdravotnictví a jeho žena mají koronavirus

Jedenasedmdesátiletý ministr je dosud nejvýše postaveným izraelským politikem s koronavirem. Nyní je s manželkou v izolaci, dostává se mu potřebné péče a lékaři jeho stav pozorují. Podle prohlášení se ministr cítí dobře.

Licman byl v pravidelném kontaktu s premiérem Benjaminem Netanjahuem a dalšími činiteli. Lidé, s nimiž se stýkal, budou nyní muset do karantény. Izraelský list Haarec napsal, že do izolace se kvůli setkání s Licmanem musí uchýlit také šéf izraelské zpravodajské služby Mossad a šéf Národní bezpečnostní rady. Sám premiér je v izolaci poté, co se nákaza potvrdila u jeho poradkyně. Koronavirus se u premiéra nicméně dosud neprokázal.

Koronaviru v Izraeli podlehlo už 31 lidí a počet potvrzených případů stoupl na 6211. Všem pěti pacientům, kteří na onemocnění COVID-19 zemřeli v noci na dnešek, bylo podle listu The Times of Israel více než 72 let a tři z nich měli i jiné zdravotní potíže. Ve vážném stavu je 107 pacientů, z nichž 83 je napojeno na ventilátory. Průběh onemocnění je středně vážný u dalších 127 lidí, ostatní mají mírné nebo žádné příznaky. Zotavilo se 289 lidí. V zemi platí přísná omezení pohybu a obyvatelé mohou ven jen v nutných případech, jako je například nákup potravin či léků.

Ultraortodoxní židovskou komunitu, k níž Licman patří, koronavirus silně zasáhl. Na začátku šíření nákazy v Izraeli někteří rabíni odporovali vládním nařízením o omezení pohybu či je ignorovali. V poslední době je ale podle izraelských médií kritizují čím dál méně.

Ve středu Netanjahu nařídil, aby policie obklíčila převážně ultraortodoxní město Bnei Brak východně od Tel Avivu a omezila pohyb obyvatel. Bnei Brak je druhým koronavirem nejvíce zasaženým místem v Izraeli. Nejvíce nakažených je v Jeruzalémě.

U mnoha lidí koronavirus vyvolá jen mírné příznaky v podobě kašle či horečky. U starších osob a lidí s jinými zdravotními problémy ale může způsobit zápal plic a následky mohou být fatální.