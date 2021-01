Napětí v Hormuzském průlivu: Írán zadržel jihokorejský tanker s chemickým nákladem

Poskytovatel informací o námořním provozu MarineTraffic má na své stránce informaci, že loď Hankuk Chemi, která plula pod jihokorejskou vlajkou, byla dnes odpoledne u íránského přístavu Bandar Abbás. Podle íránské státní televize veze plavidlo 7200 tun etanolu. Jihokorejské ministerstvo zahraničí oznámilo, že Soul do oblasti posílá vojáky z jejich pozic v Hormuzském průlivu.

#Iran|ian media has published images of the South Korean flagged tanker MT Hankuk Chemi seized in the Persian Gulf by the IRGC.



▪️The images show the moments in which the vessel was seized. pic.twitter.com/6MMO8Aht0q