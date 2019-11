Základní zákony, které v Izraeli nahrazují ústavu, předpokládají, že premiér může funkci zastávat, i když je obviněn, dokud se neprokáže jeho vina a není vynesen rozsudek. A to nejenom u soudu první instance, ale také po odvolání, napsal list The Jerusalem Post.

V praxi má tedy Benjamin Netanjahu možnost úřad zastávat dále nejméně několik příštích měsíců. Izrael ale v podobné situaci ještě nikdy nebyl, takže se k výkladu příslušného zákona zatím nevyjadřoval nejvyšší soud.

Jinak tomu ale bylo ve dvou případech v 90. letech, kdy tento soud rozhodl, že běžný člen vlády nebo ministerský náměstek musí úřad opustit okamžitě po vznesení obvinění. Ministra lze snadno nahradit, padne-li ale premiér, padne v Izraeli celá vláda.

Izraelská pravidla také nerozlišují mezi vážností vznesených přečinů - nezáleží tedy na tom, zda je premiér obviněn z daňového nedoplatku nebo z přijetí úplatku.

Právě za to ale Netanjahuovi hrozí až desetileté vězení. Izraelské Hnutí za kvalitní vládu se chce ve věci obrátit na soud. Pro šéfa vlády by podle něj měla platit stejná pravidla jako pro ministry.

"Obviněný premiér nemůže zůstat v úřadu. Je absurdní, aby ministr zdravotnictví nemohl řídit svůj rezort, protože byl obviněn, a premiér mohl řídit celou vládu," sdělil Tomer Naor z hnutí. Profesor práva Gad Barzilaj z univerzity v Haifě ale pochybuje o tom, zda má nejvyšší soud právo vynutit si rychlou rezignaci šéfa vlády.

Netanjahu stejně jako všichni zvolení poslanci může parlament požádat o imunitu před soudním stíháním, ale v současné politické konstelaci je to obtížné. Imunitu musí přiznat příslušný parlamentní výbor a běžný poslanec o ni musí požádat do 30 dní po vznesení obvinění.

Izrael má za sebou ale dvoje volby v krátké době a zřejmě ho kvůli krachu jednání o podobě nové vlády nyní čekají třetí. Výbor nepracuje a může to tak zůstat ještě několik měsíců.

Navíc se v Netanjahuově Likudu začíná mluvit o vnitrostranickách primárních volbách. Pokud by v nich Netanjahu neuspěl, nebude už po příštích volbách kandidátem Likudu do čela vlády. I když Likud zvítězí a Netanjahu zůstane v jeho čele, bude prezident Reuven Rivlin nucen řešit otázku, zda má obviněného politika pověřit sestavováním příští vlády. V základním zákonu na tuto otázku není odpověď.

Bývalý děkan právnické fakulty Hebrejské univerzity Mordechaj Kremnicer si myslí, že většina občanů má za nepřijatelné, aby vládu řídil člověk obviněný z vážných zločinů. "Všichni cítí, že tady něco nehraje. Premiér nemůže jít v devět ráno k soudu, a od čtyř odpoledne řídit stát," řekl Kremnicer.

Podobně končí svůj komentář list The Jerusalem Post: "Netanjahu řekl jasně, že hodlá ve funkci zůstat a bojovat zuby nehty až do konce. To je špatně. Na prvním místě musí být tato země. První musí být Izrael. První jsou naše děti. Je čas udělat to, co je zodpovědné. Je na čase odstoupit."