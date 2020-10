Netanjahu se setká s korunním princem Abú Zabí, Izrael schválil dohodu o normalizaci vztahů

Ta zároveň s odvoláním na informovaný zdroj uvedla, že izraelská delegace v doprovodu amerických diplomatů navštíví 18. října Bahrajn, o den později SAE a 20. října se s týmem SAE vrátí do Izraele.

Rozhodnutí o normalizaci vztahů s Izraelem oznámily SAE v polovině srpna. Byly tehdy přitom teprve třetí arabskou zemí, která se k podobnému kroku rozhodla. Naposledy tak učinilo Jordánsko v roce 1994 a před ním Egypt v roce 1979. Nakonec dohodu o navázání plnohodnotných diplomatických vztahů s Izraelem ve Washingtonu v září podepsal také Bahrajn.

Agentura Reuters poznamenala, že oznámení přišlo v době sílících obav z počínání Íránu v regionu. Prostředníka v jednáních dělaly Spojené státy. Palestinci dohody označili za zradu, jelikož podle nich podrývají jejich snahy vytvořit nezávislý stát na území, které Izrael okupuje.

Korunní princ Abú Zabí dnes na twitteru napsal, že s Netanjahuem hovořil o posílení bilaterálních vztahů a zajištění míru v regionu.

During a phone call with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, we discussed strengthening bilateral ties and examined prospects for peace and the need for stability, cooperation and development in the region.