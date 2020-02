Netanjahuova manželka byla zažalována za hrubé chování, důkazem bude deník hospodyně

Netanjahuovi čelili obvinění ze špatného zacházení s personálem už v minulosti, v roce 2016 jeruzalémský soud přiznal odškodné bývalému správci Netanjahuovy rezidence.

Ofir Šimšon, který bude u soudu Francouzku zastupovat, o ní řekl, že je Netanjahuova obdivovatelka. "Zbožňuje ho a práci v jeho domě považovala za formu služby národu. Ta zkušenost jí ale způsobila trauma," sdělil advokát. Jeho klientka je imigrantka z Francie a má pět dětí. V rezidenci pracovala pět měsíců do loňského listopadu. Tehdy utrpěla zranění při pádu, který byl podle ní následkem tyranského požadavku Sary Netanjahuové.

Ze zápisků citovala izraelská televize Channel 12. "Chci zemřít, problém je, že nemám na výběr a všichni to vědí. Není možné žít každý den s psychopatem. Toužím po tom odejít, než bude pozdě," stojí podle listu The Times of Israel v deníku.

V dalším zápisu je, že na ni Netanjahuová křičela za to, že zapomněla vysypat odpadky, nadávala jí do hlupáků a špindír a požadovala, aby se osprchovala. Netanjahuová ji prý obvinila, že se snaží poškodit její manželství. "Chcete, abych skončila rozvedená jako vy?" ptala se prý. "I premiér ji žádal, aby toho nechala. Byla v transu. Jednou odpoledne měla záchvat, lehla si na podlahu a křičela jako nepříčetná, třásla se vzteky. Válela se dokola a řekla, že je to kvůli mně," zapsala si hospodyně.

Netanjahuova strana Likud informace, jež poskytla televize, označila za "kruté vyčpělé klepy načasované před volbami tak, aby stranu poškodily". Volby se budou konat 2. března a Likud v posledních průzkumech vede.