Palestinci vystřelili rakety na Izrael, ten bombardoval Hamás

V Beerševě, největším městě jižního Izraele ležícím asi 35 kilometrů od hranice s Pásmem Gazy, se uprostřed noci rozezvučely poplašné sirény. Armáda následně sdělila, že obě rakety sestřelila.

In response to the rockets fired from Gaza at Israeli civilians overnight, our forces struck Hamas terror targets in Gaza.



Hamas will bear the consequences for attacks against Israeli civilians.



We remain prepared for various scenarios.