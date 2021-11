Podle kontroly Pentagonu smrtící útok dronu v Afghánistánu neprovázela nedbalost

Kontrolu provedl generálporučík Sami Said, který podle nejmenovaného zdroje AP zjistil, že přípravu útoku a určování cíle provázely určité nedostatky v komunikaci. Nicméně došel k závěru, že chyba se stala i přes opatření, která mají předcházet úmrtím civilistů. Said ve své zprávě uvedl, že útok je třeba chápat v kontextu situace, v jaké se odehrál. Připomněl, že americké jednotky byly ve stresu a že byly zahlceny informacemi o hrozbách, kterým čelí vojáci i civilisté na kábulském letišti. Tam jen o několik dní dříve při sebevražedném útoku přišlo o život 13 amerických vojáků a 169 Afghánců.

Při útoku na bílé osobní auto zemřel dlouholetý pracovník jedné americké humanitární organizace a devět jeho příbuzných, včetně sedmi dětí. Podle Saidovy zprávy se Američané skutečně domnívali, že auto, které sledují, představuje bezprostřední hrozbu a že na ně musejí zaútočit dříve, než se dostane blíž k letišti.

Ve dnech po tomto útoku zástupci amerického ministerstva obrany ujišťovali, že vše bylo v pořádku. Tvrdili to, přestože se hromadily informace o smrti civilistů, včetně dětí, a narůstaly pochybnosti ohledně toho, že v autě byly převáženy výbušniny. Said na základě své kontroly uvedl, že představitelé Pentagonu událost vyhodnotili příliš rychle a bez dostatečné analýzy. Said také neoznačil žádného konkrétního člověka, který by za tuto tragickou událost nesl odpovědnost, a není podle něho ani nutné podniknout žádné disciplinární kroky.

AP uvádí, že Spojené státy chtějí rodině vyplatit odškodné a případně ji odvézt z Afghánistánu.

Útok už v září označil za chybu americký generál Kenneth McKenzie a šéf Pentagonu Lloyd Austin se za něj omluvil.

USA po dvacetileté vojenské přítomnosti v zemi ukončily stažení z Afghánistánu v noci na 31. srpna. Od srpna se kontroly nad Afghánistánem ujalo radikální islamistické hnutí Tálibán, které zemi vládlo už v letech 1996 až 2001.