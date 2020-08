Pompeo: USA nadále zajistí Izraeli vojenskou převahu v oblasti

Pompeo po svém dnešním jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem řekl, že je optimista a doufá, že k normalizaci přistoupí i další arabské země.

Mírové dohody s Izraelem dosud uzavřely jenom Egypt a Jordánsko. "Jsem velmi optimistický a myslím, že se k příležitosti uznat Izrael a spolupracovat s ním připojí další arabské státy," řekl Pompeo na tiskové konferenci.

Watch Live! Statements by Prime Minister Benjamin Netanyahu and US Secretary of State Mike Pompeo, following their meeting at the Prime Minister's Office in Jerusalem. https://t.co/yTX8h6FBoc