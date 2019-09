Benjamin Netanjahu v úterý oznámil "záměr uplatnit s budoucí vládou izraelskou svrchovanost nad Jordánským údolím a severní částí Mrtvého moře".

Vyjádření učinil na mítinku v rámci kampaně před předčasnými volbami, které čekají Izrael příští úterý.

"Takové kroky, pakliže by byly uskutečněny, by představovaly závažné porušení mezinárodního práva," uvedl podle agentury Reuters šéf OSN v prohlášení. "Byly by zničující pro šance na oživení vyjednávání o míru v regionu, zároveň by silně podkopávaly proveditelnost řešení se dvěma státy," dodal.

Palestina reagovala na Netanjahuova slova oznámením, že takový plán považuje za válečný zločin.