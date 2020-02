Půlnoční útok: Izrael odpálil rakety na Damašek, ozývaly se hlasité exploze

"Nepřátelské střely přišly z okupovaných Golan... a byly sestřeleny dříve, než zasáhly svoje cíle," uvedla ve vyjádření syrská armáda. Syrská tisková agentura SANA napsala, že protivzdušná obrana zachytila několik raket. Podle AP zaslechli obyvatelé Damašku kolem půlnoci hlasité exploze.

In this moment #Israel is #Bombing West of #Damascus, where the scientific centers for research are located. They have already bombed this centers before. HOW DO THEY GET AWAY WITH THIS? #STOP #stopthewar #StopIsrael pic.twitter.com/vafLwshQll