Saúdskoarabský král Salmán se podrobil operaci, v nemocnici si ještě poleží

Hospitalizován byl před několika dny kvůli zánětu žlučníku. Podle SPA provedli specialisté z nemocnice Krále Fajsala zákrok laparoskopicky. Jde o méně rizikovou metodu, při níž stačí menší operační rána, což znamená kratší dobu pro zotavování.

The Royal Court: Custodian of the Two Holy Mosques Underwent a Successful Laparoscopic Surgery to Eradicate the Gallbladder.https://t.co/pHN6tQ0tOU #SPAGOV pic.twitter.com/Xm6aJXluPu — SPAENG (@Spa_Eng) July 23, 2020

Královský palác ve zprávě o operaci uvedl, že král děkuje všem, kdo mu přáli dobré zdraví.

Saúdskou Arábii vede král Salmán od roku 2015 a, jak napsala agentura AP, je považován za posledního monarchu své generace. Po smrti zakladatele království krále Abdal Azíze v roce 1953 se na trůnu střídali jeho synové, z nichž mnozí už zemřeli a ti zbylí jsou ve vysokém věku.

Saúdská Arábie je absolutní monarchie, jeden z největších těžařů ropy a strážce nejvýznamnějších památek islámu. Panovníkovo zdraví je klíčový faktor udržení stability země.

Po Salmánovi by měl na trůn nastoupit poprvé příslušník nové generace, Salmánův syn a korunní princ Muhammad bin Salmán. Je mu 34 let a zemi by mohl vést desítky let, uvádí AP. Od svého jmenování následníkem trůnu provedl některé reformy - například umožnil ženám řídit automobily, odňal část pravomocí náboženské policii a uvolnil některé další konzervativní zvyklosti.

Má ale také mnoho kritiků, zejména za počínání království v Jemenu, zatýkání kritiků a především za okolnosti předloňské vraždy jednoho z nich, novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu.

AP připomíná, že Saúdská Arábie není jedinou zemí v oblasti Perského zálivu, jejíž panovník churaví. Dnes odcestoval do USA jednadevadesátiletý kuvajtský emír Sabah Ahmad Džábir Sabah, který byl operován v neděli. V jeho případě ale důvod zákroku není znám. V USA se má dále léčit.