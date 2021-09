Šéf Al-Káidy Zavahrí se objevil na videu zveřejněném 11. září

Teroristické útoky na USA si 11. září 2001 vyžádaly skoro 3000 obětí. K akci se posléze přihlásil Zavahrího předchůdce Usáma bin Ládin a jeho teroristická organizace Al-Káida. Nejhledanější terorista světa byl dopaden a zabit před deseti lety v Pákistánu.

Americká nevládní organizace SITE Intelligence Group, která monitoruje weby extremistických skupin, uvedla, že video Zavahrího bylo zveřejněno v sobotu. Terorista v něm prohlásil, že "Jeruzalém nikdy nebude judaizován"m a chválil teroristické akce Al-Káidy, včetně lednového útoku na ruské vojáky v Sýrii.

Zavahrí podle SITE také poukázal na odchod amerických vojáků z Afghánistánu po 20 let trvající válce. Podle organizace to ale nutně nemusí znamenat, že video bylo pořízeno nedávno, jelikož dohoda s Tálibánem o odchodu vojsk byla podepsána v únoru 2020.

Zavahrí v záznamu vůbec nezmínil, že se Tálibán opět zmocnil Afghánistánu a minulý měsíc i hlavního města Kábulu. Hovořil však o útoku proti ruským vojákům, který se stal 1. ledna na okraji severosyrského města Rakka.

Od konce roku 2020 se šířily zprávy, že Zavahrí zemřel následkem nemoci. Žádné video, které by informaci vyvrátilo, se přitom až do této soboty neobjevilo.

"Je možné, že je mrtev. Pokud ano, zemřel však někdy po lednu 2021," uvedla na twitteru šéfka SITE Rita Katzová.

Zavahrího projev byl součástí zhruba hodinového videa, jehož tvůrcem je mediální křídlo Al-Káidy, As-Saháb.

V uplynulých letech Al-Káida v džihádistických kruzích čelila konkurenci ze strany teroristické organizace Islámský stát (IS). V roce 2014 se teroristům z IS podařilo získat kontrolu nad téměř polovinou Sýrie a skoro třetinou Iráku. V regionu také vzniklo několik odnoží skupiny. V Iráku byl IS územně poražen v prosinci 2017, v Sýrii o dva roky později, ozbrojenci skupiny jsou však stále aktivní a páchají útoky. Vůdce IS abú Bakr Bagdádí zemřel v říjnu 2019 při operaci amerického komanda na severozápadě Sýrie.

Egypťan Zavahrí se stal novým šéfem Al-Káidy v červnu 2011 poté, co americké síly zabily v květnu 2011 dosavadního vůdce skupiny Usámu bin Ládina.