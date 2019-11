Skočil z budovy? Turecko vyšetřuje smrt zakladatele Bílých přileb jako sebevraždu

Le Mesurier byl v pondělí brzy ráno nalezen mrtvý u vchodu do domu, kde bydlel. Podle místního tisku měl zlomené obě nohy a poraněnou hlavu. Turecká policie se domnívá, že zemřel při pádu z budovy.

Policie nyní mimo jiné prověřuje Le Mesurierovy zdravotní záznamy. Brit u lékařů hledal pomoc kvůli psychickým problémům, napsala soukromá tisková agentura DHA.

The Syrian Civil Defense family extends its deepest condolences to the James family, and we express our deepest sorrow and solidarity with his family. As we also must commend his humanitarian efforts which Syrians will always remember. pic.twitter.com/t8IvpIhyFV