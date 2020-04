Turecko hlásí za den 3083 nakažených

Denní počty evidovaných mrtvých s nákazou koronavirem se v Turecku už týden pohybují kolem 120. Případů infekce dnes přibylo 3083, zatímco v úterý byl oznámen denní nárůst 4611 nakažených. Přitom testů se provedlo zhruba stejně, dnes 37.535 a v úterý 39.429. Dosud bylo v Turecku, které má 83 milionů obyvatel, provedeno téměř 751.000 testů na koronavirus.

Šéf vládního expertního výboru pro koronavirovou krizi Ateş Kara dnes odhadl, že vrcholu by měla v Turecku epidemie dosáhnout zhruba do týdne, maximálně do deseti dní.

V Turecku se dosud potvrdil koronavirus také zhruba u 3500 zdravotníků, 24 z nich zemřelo, uvedla dnes turecká zdravotnická asociace (TTB).

Turecká vláda kvůli koronaviru volný pohyb lidí na celostátní úrovni omezila jen pro osoby starší 65 let a pro lidi mladší 20 let. Turci mají také povinnost nosit roušky na veřejných místech, kde se pohybuje větší množství lidí.

Od čtvrtka začne platit čtyřdenní omezení volného pohybu v 31 provinciích z celkového počtu 81; restrikce zahrnuje mimo jiné metropoli Ankaru a největší turecké město Istanbul. Stejné omezení, ale jen dvoudenní, platilo o předchozích dvou víkendech.