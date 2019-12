Turecko pošle armádu do Libye

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes oznámil, že hodlá vyslat vojáky do Libye poté, co o to tato severoafrická země požádala. Příslušný zákon bude podle něj předložen parlamentu na jeho lednovém zasedání. Informovala o tom agentura Reuters.