V Turecku rekordně přibylo mrtvých s covid-19

Podle ministra země během dnešního dne provedla dosud nejvíce testů na covid-19 - přes 28.000. Celkem bylo v Turecku zatím testováno skoro 280.000 lidí. Navzdory stále vyššímu počtu testovaných osob se denní přírůstek nových případů zvyšuje jen velmi mírně, upozornil Koca. Ve středu bylo nově infikovaných 4117, v úterý 3892 a v pondělí 3148.

Na jednotkách intenzivní péče je nyní 1552 pacientů ve vážném stavu, naproti tomu 2142 osob se už zcela uzdravilo.

Turecko zatím v boji s koronavirem zavedlo omezení volného pohybu pro starší lidi nad 65 let a pro děti a mládež do 20 let. Kromě toho vláda minulý měsíc uzavřela školy, kavárny a divadla a zrušila sportovní akce. Od minulého týdne také mají Turci povinnost nosit roušky na veřejných místech, kde se pohybuje větší množství lidí. V některých obcích a městech platí karanténa.