Většinu nově hospitalizovaných v Izraeli tvoří lidé pod 60 let, nejsou očkovaní

Ve středu bylo v Izraeli s koronavirem hospitalizováno více lidí pod 60 let než starších. V mladší věkové kategorii bylo 708 nových hospitalizací a 575 ve starší skupině. Změna v trendu hospitalizovaných směrem k mladším ročníkům se poprvé projevila 4. února. Rozdíl se od té doby zvětšuje. Zmíněné údaje podle The Times of Israel představují celkový počet nových hospitalizací za uplynulý týden. Aktuálně leží v izraelských nemocnicích 1598 lidí nakažených koronavirem. Číslo je větší než součet nových hospitalizací za obě věkové kategorie, jelikož část z hospitalizovaných je v nemocnici déle než týden.

Od začátku pandemie se koronavirus v Izraeli prokázal u více než 712.000 lidí. Aktivních případů infekce je teď v zemi skoro 67.800 a 5266 lidí po nákaze koronavirem zemřelo.

Izrael nyní očkuje převážně vakcínou Pfizer-BioNTech, která se aplikuje ve dvou dávkách v odstupu několika týdnů. Patrně přitom očkování poskytuje částečnou ochranu už po první dávce. K 6. únoru, kdy izraelské úřady naposledy zveřejnily počty očkovaných s věkovými kategoriemi, bylo v zemi naočkováno první dávkou vakcíny 90 procent Izraelců starších 60 let, přičemž 80 procent z nich už dostalo obě. Ve věkové kategorii 16-59 let dostalo první dávku očkování 37 procent Izraelců a 20 procent už obě. Očkovat se nyní mohou již všichni Izraelci starší 16 let. Izrael má zhruba devět milionů obyvatel. První dávku očkování obdrželo již 3,7 milionu Izraelců, 2,3 milionu dostalo obě.

Vědecký web Our World in Data, jehož autoři sídlí na Oxfordské univerzitě, shromáždil data z Izraele s pomocí izraelských vědců. Cílem přitom bylo vyhodnotit dopady tamní vakcinační kampaně. Web uvedl, že nedávné změny v epidemickém trendu, počtu hospitalizací a úmrtích nelze přičíst pouze dopadu očkování. Například nové mutace koronavirů a lockdown přišly zhruba ve stejné době jako očkovací kampaň a také ovlivnily údaje.