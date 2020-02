Zemřel egyptský exprezident Husní Mubarak, bylo mu 91 let

Bývalý vládce strávil většinu z posledních let ve vojenské nemocnici v Káhiře. Za svůj život přestál nejméně šest pokusů o atentát, z úřadu ho nakonec donutily odejít miliony Egypťanů za takzvaného arabského jara. Inspirováni změnami v nedalekém Tunisku požadovali převážně mladí lidé v ulicích Káhiry a dalších egyptských měst demokratizaci země. Po masových protestech se k němu zády obrátila i armáda, která následně v Egyptě převzala moc.

Mubarak byl obviněn z vraždy stovek demonstrantů, zneužití moci, plýtvání veřejnými prostředky a z nezákonného obohacování a v červnu 2012 odsouzen k doživotnímu vězení za podíl na smrti demonstrantů. Soud ho ale nakonec před třemi lety zprostil většiny obvinění a propustil.

Politik se narodil 4. května 1928. V Egyptě a později v Sovětském svazu získal vojenské vzdělání a na začátku 70. let se stal vrchním velitelem egyptského letectva, za které bojoval například v jompkipurské válce proti Izraeli, informuje server BBC. Mezi lety 1975 až 1981 působil jako viceprezident svého předchůdce Anvara Sadata, po jeho zavraždění stanul v čele severoafrické země.

Nynější egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí dnes vyjádřil upřímnou soustrast a ocenil Mubarakovu vojenskou službu za války v roce 1973. Svého předchůdce označil za "válečného hrdinu". Tématu Mubarakova působení v prezidentské funkci se však vyhnul, poznamenala agentura AP.

"Hluboký zármutek" nad Mubarakovým skonem vyjádřil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. "Prezident Mubarak, můj osobní přítel, své lidi dovedl k míru a bezpečí, k míru s Izraelem," uvedl Netanjahu.

