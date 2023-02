Britský soud zamítl odvolání bývalé členky IS, kterou vláda zbavila občanství

Shamima Begumová, která se narodila v Británii a v 15 letech se v Sýrii přidala k teroristické organizaci Islámský stát (IS), požádala o odpuštění a vyzvala premiéra Borise Johnsona, aby ji nechal vrátit se domů. Begumová to dnes řekla televizi ITV. Britský nejvyšší soud v únoru rozhodl, že mladá žena nesmí do Británie, protože představuje bezpečnostní riziko. Občanství jí odebral už dříve.