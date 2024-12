Dozorci v nápravném zařízení v New Yorku utýrali vězně k smrti

Zveřejněné záběry, které poskytla generální prokurátorka Letitia James, ukazují, jak je Brooks opakovaně bit do obličeje a rozkroku, zatímco sedí spoutaný na lékařském vyšetřovacím stole. Jeden z dozorců mu údajně vložil něco do úst, než ho znovu udeřil, zatímco jiný ho praštil botou do břicha. Další z dozorců ho násilně zvedl za krk a přitlačil zpět na stůl.

Preliminární pitva odhalila, že příčinou smrti bylo udušení v důsledku tlaku na krk. Co vedlo k tomu, že byl Brooks převezen na lékařské oddělení věznice, zůstává nejasné, protože videozáznamy postrádají zvuk, uvedl server Politico.

Guvernérka státu New York Kathy Hochul označila incident za "otřesný a nepřijatelný" a okamžitě nařídila propuštění 13 dozorců a zdravotní sestry, kteří se na útoku podíleli. Generální prokurátorka Letitia James zahájila vyšetřování případu, přičemž zdůraznila, že zveřejnění záběrů je nezbytné pro transparentnost a odpovědnost.

Brooksova rodina, zastoupená právničkou Elizabeth Mazur, podle BBC označila útok za "hrůzný a extrémní" a zdůraznila, že Brooks měl právo na život a bezpečí. Podle Mazur tento incident ukazuje na širší problém násilí v nápravných zařízeních.

Newyorská pobočka ACLU označila útok za důsledek "kultury násilí" a nedostatečné odpovědnosti dozorců. Donna Lieberman, výkonná ředitelka organizace, varovala, že podobné případy nejsou ojedinělé a představují hrozbu pro životy vězňů.

Zpráva vydaná v loňském roce nezávislým dohledem Correctional Association of New York odhalila pervazivní rasovou diskriminaci a špatné zacházení ze strany personálu v několika věznicích státu New York, což zahrnovalo i případy, kdy černošští vězni byli vyloučeni z jídelny kvůli svým účesům.

Incident v Marcy Correctional Facility otevírá zásadní otázky o bezpečnosti a zacházení s vězni v amerických věznicích. Guvernérka Hochul a další úředníci slíbili důsledné potrestání viníků a větší dohled nad nápravnými zařízeními.

Veřejnost i organizace na ochranu lidských práv však volají po hlubších reformách, které by zabránily opakování podobných tragédií.

Smrt Roberta Brookse tak nejen vyvolala otázky o roli dozorců a systému, ale také o samotném přístupu k vězňům, kteří si odpykávají svůj trest. Je zřejmé, že spravedlnost a ochrana lidských práv musí být prioritou i za zdmi věznic.