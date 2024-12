Mezinárodní hnutí hackerů Anonymous na sociální síti X varovalo , že se podle zdrojů z NATO „Rusko chystá zaútočit na Finsko a další pobaltské země na východním křídle“. Podle tohoto hnutí „Rusko plánuje invazi do Evropy od arktické oblasti před Baltské a Černé moře až po Středozemní moře“.

Podle Anonymous Moskva bude „pod rouškou cvičení“ pravděpodobně v následujících 12-48 měsících budovat vojska. „Sází na (Elona) Muska a (Donalda) Trumpa, aby pokračovalo v destabilizačních snahách v USA a na Západě, aby se lépe připravilo na útok a získalo úlevu od sankcí.“

Hnutí se odvolalo na článek finského zpravodajského serveru Iltalente. Ten s odvoláním na nejmenované zdroje NATO napsal, že „vyhodnocení hrozeb ukazuje, že Rusko by pro sebe chtělo nárazníkové pásmo“.

Podle bezpečnostních analýz NATO by mělo úsilí pro vytvoření nárazníkového pásma vést směrem od Arktidy po Baltské moře a od Černého moře po Středozemní moře. „Podle hodnocení hrozeb NATO by ruské raketové útoky mířily i na Helsinky. Hlavní směr ruské ofenzivy by byl v Pobaltí,“ píše Iltalente.

Finské úřady už teď mají s ruskou hrozbou napilno. Ve čtvrtek musely finské speciální jednotky obsadit ruský ropný tanker podezřelý z přetržení důležitých podmořských kabelů, informoval o tom americký list The New York Times.

Podle Finů by tanker Eagle S plovoucí pod vlajkou Cookových ostrovů mohl spadat pod ruskou stínovou flotilu, která má za úkol obcházet sankce uvalené Západem proti Moskvě za to, že začátkem roku 2022 podnikla plnohodnotnou invazi proti Ukrajině.

Před zadržením tohoto tankeru bylo poškozeno pět kabelů včetně jednoho, který přenáší energii z Finska do Estonska. Další čtyři přenášejí data. „Použití takových tankerů k úmyslné sabotáži evropské infrastruktury by bylo ze strany Ruska neobvyklou eskalací,“ poznamenal nejmenovaný bezpečnostní analytik podle NY Times.

Finové a Estonci se těsně po tomto útoku proti jejich infrastruktuře obrátili na spojence NATO. Chtějí, aby NATO posílilo svou přítomnost v Baltském moři a zabezpečilo tak klíčovou infrastrukturu proti dalším sabotážím.

„Silnější přítomnost NATO v Baltském moři, zejména v okolí kritické infrastruktury, by podpořila menší státy, které nyní nesou břemeno oprav evropské infrastruktury po podobných sabotážních činech,“ zdůraznil finský prezident Alexander Stubb.

Tento krok potvrdil generální tajemník aliance Mark Rutte. „NATO posílí svou vojenskou přítomnost v Baltském moři … a podpoří vyšetřování vedené Finskem,“ uvedl na sociální síti X.