Norsko blízko senzaci s USA, Dánové se radují z prvních bodů. Slováci udolali Francii, Švédové dominují

Začněme nejgólovějším zápasem s rozhodně nejpřekvapivějším průběhem v rámci středečního hracího dne. Nikoho totiž nenapadlo, že by snad mohl duel skupiny B mezi USA a Norskem dojít až do prodloužení, zvláště když už ve 23. minutě to bylo jasně 5:1 pro USA. Američané zásluhou Gauthiera, Kellera, Thompsona a McCarrona vstřelili už v první dvacetiminutovce čtyři branky, zatímco Norové se v této části hry zmohli pouze na jedinou přesnou trefu, o kterou se v 10. minutě postaral Solberg. Ve zmiňované 23. minutě byli Seveřané, kteří Čechy trápili až do konce, zralí na ručník, když tehdy Thompson přidal svou druhou branku v zápase.

Jenže z americké strany to tehdy, co se týče branek, bylo překvapivě všechno. Pak totiž začali postupně úřadovat Norové, kteří ještě ve druhé třetině snížili na 3:5, když se trefili opět Solberg a Rönnild. Ve svém pozvednutém výkonu pokračovali Norové i ve třetí třetině, když v rozmezí od 52. minuty do 59. minuty ještě skórovali Steen a znovu Solberg, jenž tak zaznamenal v zápase hattrick.

Norští hokejisté sahali po nečekané senzaci, určit vítěze muselo až prodloužení. V něm si Thompson zřejmě řekl, že z tohoto zápasu nemůže vyjít s hattrickem jen Solberg, a byl to až v 65. minutě on, kdo definitivně ukončil tento divoký zápas a mohl se tak i on radovat z hattricku.

Souběžně hraný duel ve skupině A byl daleko hubenější, co se týče branek. Pro Slovensko to byl zápas, který muselo nutně zvládnout pro to, aby se nejen vyhnulo bojům o záchranu, ale aby se zároveň přiblížilo k postupu do čtvrtfinále. Na slovenských hokejkách byl ale na začátku jejich střetnutí s Francií, která se snažila také vyhrát a mít tak větší šanci na záchranu v elitní divizi MS, znát daleko větší nervozita. Jen za první třetinu totiž Slováci předvedli alespoň pět hrubek při rozehrávce a bylo tak pro ně velké štěstí, že v brance mají Samuela Hlavaje. Díky němu to mohlo být po úvodním dějství 0:0. Navíc kromě zmíněných chyb měli Slováci štěstí v případě trenérské výzvy, kterou si vzali už po 83 sekundách hry, kdy se sice Tim Bozon přesně trefil, jeho branka ale nemohl být nakonec uznána kvůli předešlému ofsajdu.

Až v polovině zápasu se našim východním sousedům povedlo otevřít skóre zásluhou Chromiaka, jenže vedení Slovensku vydrželo pouhých pět minut, když vyrovnal Boudon. Až deset minut před sirénou nakonec rozhodl Rosandič a protože Francouzům nepomohla k vyrovnání ani hra bez gólmana, mohli si Slováci oddechnout, i když po závěrečné siréně ještě došlo k bitce.

Důležitý zápas sehráli ve středu večer domácí Dánové do té doby čekající na první body z tohoto turnaje. Po opatrné úvodní třetině následovala především ze strany Dánů daleko vydařenější druhá třetina, v níž Aagaard s Truem dostali Dány do dvougólového vedení, přičemž True využil přesilovku už po osmi sekundách. Kazachstánci sice až koncem druhé třetiny zaznamenali větší příležitosti, branku ale vstřelili až ve 47. minutě a to ještě šťastně, když se trefil Michajlis. Proti Kazachstánu však hovořila jejich nedisciplinovanost a i proto tak ztratil možnost vyrovnání. Wejse totiž v další početní výhodě skóroval na 3:1, aby pak za chvíli navýšil na 4:1 True z nájezdu. Na konečných 5:1 pak upravil střelou do prázdné branky v závěru Olesen.

Šest branek padlo i v duelu, ve kterém se objevil další domácí celek tohoto turnaje, tedy Švédové, kteří se podvacáté v historii MS utkali s Lotyši. Tento duel ve Stockholmu byl v dosavadním průběhu turnaje, co se týče atmosféry, rozhodně nejpovedenější a podle toho také samotný hokej vypadal. První polovina utkání nabídla hokej nahoru dolů, kdy se Lotyši nechtěli zahanbit na ledě, když už se jim dařilo nezahanbit se v hledišti.

Ovšem od 30. minuty už to byl na ledě ryze švédský koncert. Tehdy skóre otevřel Andersson a od té doby kráčeli Švédové k jednoznačné výhře 6:0, jakkoli se Lotyši sympaticky snažili duel zdramatizovat. I proto, že se na výsledku podíleli gólem a asistencí Lindholm a Raymond a také dvěma asistencemi Carlsson s Brodinem, o jeho jasném vyznění nemohlo být pochyb. Bylo to potvrzením toho, že Švédům se v rámci skupiny A výsledkově nejvíce daří a nedávají žádnému soupeři šanci, přestože s Rakouskem se natrápili. Výrazně k tomuto výsledku dopomohl i gólman Ersson svými dvaceti úspěšnými zákroky a nakonec tedy čistým kontem.

Konečné výsledky zápasů MS v hokeji 2025 v Dánsku a ve Švédsku (14.5.2025):

SKUPINA A (Stockholm):

Slovensko – Francie 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 30. Chromiak (Honzek, Dvorský), 50. Rosandič (Čajkovič, Krištof) – 35. Boudon (Dair, S. Treille). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Schrader (Něm.) – Davis (USA), Niittylä (Fin.). Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 2915

Švédsko – Lotyšsko 6:0 (0:0, 2:0, 4:0)



Branky a nahrávky: 31. R. Andersson (E. Lindholm), 31. A. Bengtsson (Wennberg, Brodin), 41. Raymond (L. Carlsson, Lundeström), 49. A. Larsson (Frödén, L. Carlsson), 51. Zibanejad (Wennberg, Brodin), 59. E. Lindholm (Frödén, Raymond). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Tscherrig – Schlegel (oba Švýc.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 0:4. Využití: 1:0. Diváci: 12 530

SKUPINA B (Herning):

USA – Norsko 6:5 v prodl. (4:1, 1:2, 0:2 – 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Gauthier (Pinto, W. Smith), 8. C. Keller (LaCombe, Kesselring), 13. T. Thompson, 18. McCarron (D. O'Connor, Howard), 23. T. Thompson (C. Keller, Werenski), 65. T. Thompson (Cooley, C. Keller) – 10. Solberg (Berglund, Brandsegg-Nygard), 27. Solberg (Martinsen), 33. Rönnild, 52. N. Steen, 59. Solberg (Brandsegg-Nygard, Rönnild). Rozhodčí: Ch. Holm (Švéd.), Ofner (Rak.) – Hautamäki (Fin.), Wyonzek (Kan.). Vyloučení: 5:5. Využití: 2:2. Diváci: 3149

Kazachstán –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Dánsko 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 47. Michajlis (Starčenko, Metalnikov) –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 25. Aagaard (Blichfeld, A. Koch), 33. True (Russell, Nicklas Jensen), 51. Wejse (Olesen, Blichfeld), 51. True (M. Lauridsen), 60. Olesen. Rozhodčí: Ansons (Lot.), Langin (Kan.) –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Laguzov (Něm.), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 3:5. Využití: 0:2. Diváci: 10 388